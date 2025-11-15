BANC | Bulă și fiul lui: „Hai, fiule, încă un pas, încă un pas”

Gândul.ro vă propune un banc pentru acest început de weekend. Protagonist este Bulă și fiul acestuia.

Bulă se adresează încurajator către fiul său:

– Hai, fiule, încă un pas, încă un pas! Încă unul, aşa, aşa, micuţ, încet-încet! Bubulinoooo, adu-mi repede camera video să îl filmăm pe feciorașul nostru, a venit de la balul de absolvire!

