Ofițerul acuzat de tentativă de viol asupra unui elev de la Școala de Poliție „Vasile Lascăr” a fost arestat preventiv

Ruxandra Radulescu
27 dec. 2025, 15:31, Justiție
Ofițerul acuzat de tentativă de viol asupra unui elev de la Școala de Poliție

Ofițerul Ion Laurențiu Iordan a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi încercat să violeze un elev de la Scoala de Poliție „Vasile Lascăr”, din Câmpina. Victima, un tânăr  în vârstă de 20 de ani, a reclamat agresiunea dirigentului, care a anunțat autoritățile.

Magistrații Judecătoriei Ploiești au admis sâmbătă 27 decembrie măsura arestului preventiv în cazul ofițerului Ion laurențiu Iordan, acuzat de tenativă de viol asupra unui elev al Școlii de Poliție „Vasile Lascăr”.

„Inculpatul Iordan Ion Laurentiu a fost prezentat Judecatoriei Ploiesti cu propunere de luare a masurii arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile.

Instanta a admis propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova si a dispus arestarea preventiva a inculpatului pe o perioada de 30 de zile, de la data de 27.12.2025 pana la data de 25.01.2025, inclusiv.

Persoana in cauza va fi introdusa in arestul IPJ Prahova – Campina”, a transmis IPJ.

Ofițerul a chemat patru elevi la el în birou la miezul nopții

Presupusa tentativă de viol s-ar fi desfășurat în noaptea de 18 spre 19 decembrie, între miezul nopții și ora trei dimineața. Comisarul șef Ion Laurențiu Iordan, l-ar fi chemat pe tânărul în vârstă de 20 de ani, alături de alți trei colegi, pe motiv că un alt coleg de-ai lor plângea în camera de bagaje și  nu înțelegea ce problemă ar fi avut.

Iordan le-ar fi spus celor trei băieți să plece, însă l-a oprit în birou doar pe tânărul în vârstă de 20 de ani, sub pretextul că ar fi vrut să discute cu acesta.

Victima a presismțit că ceva nu este în regulă și a încercat de două ori să plece din biroul comisarului Iordan, însă acesta l-a oprit de fiecare dată.

În momentul în care tânărul a încercat și a treia oară să iasă din birou și a deschis ușa, Laurențiu Iordan i-ar fi ordonat, din nou, să intre în încăpere.

Comisarul a profitat de dinamica de superioritate ierarhică în raport cu victima

De teama repercusiunilor generate de nerespectarea ordinelor, victima a rămas în birou.

La acel moment, comisarul șef Iordan s-ar fi năpustit asupra tânărului, ar fi încercat să îl dezbrace și i-a rupt un nasture de la pantaloni. Presupusul abuzator l-ar fi imobilizat pe tânăr și a încercat să-l violeze.

Victima reușit să scape, după ce a reușit să-l păcălească pe agresor. Tânărul i-a promis agresorului că va reveni zilele următoare pentru favoruri sexuale. Elevul le-a povestit incidentul colegilor săi de clasă, care l-au convins să raporteze dirigintei cele întâmplate.

