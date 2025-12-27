România este sub asediul iernii în ultimul weekend din 2025. ANM anunță cod portocaliu de viscol, ger și rafale de peste 130 km/h la munte

Ultimul weekend din 2025 aduce vreme severă în mare parte din România. ANM a emis mai multe avertizări de cod galben și portocaliu pentru ninsori, viscol, vânt puternic și ger, valabile până luni dimineață, 29 decembrie.

Sâmbătă, 27 decembrie, vântul se intensifică în special în Moldova, Dobrogea, vestul Olteniei și pe litoral, cu rafale de 50–70 km/h. La munte, vântul va sufla mult mai tare, cu viteze de 70–80 km/h, iar la altitudini mari poate depăși 90–120 km/h.

În nordul, centrul și estul țării, dar și în zonele montane, vor predomina ninsorile. Local se va depune un strat de zăpadă de 5-15 cm, iar izolat există risc de polei și ghețuș.

Vremea se înrăutățește duminică și luni

Duminică și luni vremea devine și mai dură. Vântul va avea intensificări în aproape toată țara, cu rafale de 60–70 km/h, iar local chiar și 80-90 km/h, mai ales în Moldova și Transilvania.

„În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110-130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită”, anunță ANM.

În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50-70 km/h și local se va depune strat de zăpadă de 3-8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10-20 cm.

România a înregistrat astăzi cea mai geroasă dimineață din 2025, cu -12 grade Celsius în Harghita. În București a fost cel mai rece Crăciun din ultimii 20 de ani, iar meteorologii avertizează că temperaturile scăzute se vor menține până la finalul anului.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a convocat un comitet ministerial pentru situații de urgență din cauza codurilor de vreme urâtă. În ultimele 24 de ore, echipele de salvare au intervenit în speța mai multor cazuri, în urma accidentelor și incidentelor generate de ninsorile viscolite. De altfel, drumarii au scos vehiculele de intervenție pe drumuri, pentru a deszăpezi tronsoanele principale.

AUTORUL RECOMANDĂ: