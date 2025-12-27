Prima pagină » Actualitate » Apare un nou tip de concediu în România. Ce obligații vor avea angajatorii

Apare un nou tip de concediu în România. Ce obligații vor avea angajatorii

27 dec. 2025, 15:11, Actualitate
Apare un nou tip de concediu în România. Ce obligații vor avea angajatorii

Un nou tip de concediu urmează să apară în România. Potrivit inițiative legislației depuse deja în Senat, se dorește să se creeze un cadru normativ distinct pentru prevenirea epuizării profesionale (burnout). Acest fenomen a devenit tot mai întâlnit printre angajați. Iată ce obligații vor avea angajatorii.

Există în vedere crearea unui cadru normativ distinct pentru prevenirea epuizării profesionale. Burnout-ul este tot mai prezent pe piața muncii, printre angajați, fenomenul luând amploare în ultimii ani. În acest sens, Irineu Darău, noul ministru al Economiei, a inițiat un proiect prin care se dorește prevenirea epuizării profesionale.

„Singurul obiectiv al legii, și așa se și numește, este prevenirea epuizării profesionale. Este despre identificarea riscurilor și reducerea riscurilor la bună înțelegere între angajatori și angajați, fiindcă suntem convinși că angajatorii, astăzi, sunt conștienți de acest risc și nu-și doresc angajați în burnout.

Peste 10.000 de oameni au susținut inițiativa, căci un angajat care ajunge în epuizare profesională se recuperează greu, are risc de repetiție, și e posibil ca întreaga lui carieră profesională și întreaga lui productivitate să fie afectate iremediabil Dacă această inițiativă va deveni lege, vor avea și dispozitivele legale pentru a o preveni”, a declarat Irineu Darău, noul ministru al Economiei și inițiatorul proiectului.

Burnoutul reprezintă o stare asociată activității profesionale și apare în urma unor factori de stres majori.

„Și în România, datele și studiile recente arată o creștere vizibilă a nivelului de stres profesional și a manifestărilor asociate epuizării profesionale, în special în sectoarele în care volumul sarcinilor, presiunea timpului, responsabilitatea ridicată sau interacțiunea continuă cu publicul sunt parteintegrantă a activității.

Lipsa unui cadrulegal care săreglementeze explicit fenomenul, măsurile de prevenire depind exclusiv de inițiative voluntare ale angajatorilor, iar lucrătorii nu dispun de instrumente juridice suficiente pentru a semnala situațiile de suprasolicitare profesională sau pentru a beneficia de sprijin adecvat”, se arată în proiect, arată Stirileprotv.ro.

Irineu Darau, ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, este felicitat dupa ce a depus juramantul de investitura in functie, in prezenta presedintelui Nicusor Dan, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Palatul Cotroceni, marti, 23 decembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Angajatorii vor avea noi obligații: proiectul prevede și un tip de concediu

De altfel, există mai multe obligații care le vor reveni angajatorilor. De exemplu, trebuie să existe o informare anuală a angajaților cu privire la riscurile de epuizare profesională, precum și la metodele de prevenire. De asemenea, trebuie să fie incluse riscurile psihosociale în evaluarea internă a riscurilor la nivel de unitate. În cazul angajatorilor care au peste 50 de salariați, trebuie să există un plan anual de prevenire a epuizării profesionale, precum și o evaluare specifică a riscurilor psihosociale. De asemenea, trebuie instituit un mecanism intern, dar confidențial, prin care să se sesizeze situațiile de burnout. Totodată, să suporte (parțial / integral) costurile unor pachete de sprijin psiho-emoțional profesional.

De asemenea, acest proiect legislativ, ajuns la Senat, prevede (în mod facultativ) posibilitatea ca angajații să beneficieze de concediu plătit special pentru refacere profesională.

Sursă foto: Shutterstock / Mediafax Foto/Alexandru Dobre

