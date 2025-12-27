Nicușor Dan s-a întâlnit cu fiul lui Ion Rațiu la Londra

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, că, în timpul vizitei la Londra, întreprinse în urmă cu două săptămâni, s-a întâlnit și cu Nicolae Rațiu, fiul politicianului Ion Rațiu, în cadrul unei reuniuni cu membri ai comunității românești din Regatul Unit.

Întâlnirea a avut loc în contextul vizitei efectuate de Nicușor Dan la Londra, unde, pe 16 decembrie, liderul de la Cotroceni, s-a întâlnit la Ambasada României cu reprezentanți ai comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Pe fiul marelui Ion Rațiu, Nicolae Rațiu, l-am revăzut la Londra, aläturi de familia sa, în mijlocul comunității de români.

Nicolae Rațiu este un reper de implicare civică în susținerea parcursului democratic al țării noastre, iar prin Fundația pe care o conduce sprijină de decenii întregi tinerii români, acordându-le burse să urmeze studii superioare în Marea Britanie”, a transmis președintele.

Tot la Londra, miercuri, 17 decembrie, șeful statului a avut întrevederi cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit, precum și cu lideri ai unor companii britanice.

În cadrul vizitei, președintele Nicușor Dan a fost primit la Palatul Buckingham, de Regele Charles al III-lea.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului: