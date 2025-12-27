Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate

Rusia a început să desfășoare noile sale rachete balistice hipersonice Oreșnik, cu capacitate nucleară, la o bază aeriană din estul Belarusului, conform celor mai recente rapoarte. Această mutare strategică extinde semnificativ raza de acțiune a Moscovei asupra țintelor din întreaga Europă.

Cercetătorii americani de la Middlebury Institute și CNA Corporation au identificat, prin imagini din satelit, activitate la fosta bază aeriană de la Krichev, situată în regiunea Mogilev din estul Belarusului, la aproximativ 5 km de granița cu Rusia. Aceasta reprezintă prima dată de la Războiul Rece când Rusia staționează active nucleare strategice în afara teritoriului său. Belarusul produce deja vehiculele de lansare mobile pentru aceste sisteme.

Specialiștii avertizează că această desfășurare transformă baze importante de apărare din Europa, precum cele de la Deveselu, din România, și Redzikowo, cea din Polonia, în ținte primare în cazul unei escaladări a conflictului.

Putin: Rachetele sunt imposibil de interceptat

Oreshnik este o rachetă balistică cu rază intermediară capabilă să atingă viteze de până la Mach 10 (aproximativ 11.000 de km/h) și are o rază de acțiune estimată la aproximativ 5.500 km. Vladimir Putin a susținut anterior că sistemul este imposibil de interceptat de actualele apărări aeriene. Anterior, președintele belarus Aleksandr Lukașenko a confirmat pe 18 decembrie 2025 că primele sisteme au ajuns deja în Belarus și vor intra în regim de „serviciu de luptă” până la sfârșitul lunii.

Desfășurarea este văzută ca un efort de a descuraja NATO și de a contracara sprijinul militar occidental pentru Ucraina. Mutarea plasează capitalele europene sub o amenințare directă și rapidă, reducând timpul de avertizare în cazul unui atac.

Rachete hipersonice Oreșnik în acțiune în Ucraina

