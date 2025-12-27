Taxă turistică de 2 euro pe noapte, în București. Hotelierii se revoltă și pregătesc acțiuni în instanță împotriva deciziei

Consiliul General al Municipiului București a votat, recent, pentru a fi introdusă o taxă turistică de 2 euro pe noapte, în Capitală. Această decizie, însă, nu a fost pe gustul multor hotelieri. Reprezentanții industriei se revoltă și pregătesc acțiuni în instanță împotriva deciziei.

Recent, Consiliul General al Municipiului București a votat introducere un taxe turistice în valoare de 2 euro pe noapte în Capitală. Această decizie, însă, nu a fost susținută de mulți reprezentanți ai industriei HoReCa, motiv pentru care se revoltă și pregătesc acțiuni în instanță împotriva deciziei. Aceștia susțin că nu au fost consultați pentru această decizie, iar unitățile mici de cazare ar putea pierde clienți.

Decizia care a creat revoltă: taxă turistică de 2 euro pe noapte, în București

Practic, prin această decizie, fiecare turist ar urma să plătească câte 2 euro pe noapte. Urmează ca taxa turistică să fie fixă. Sistemul de taxare turistică era diferit înainte – reprezenta doar un procent din valoarea cazării.

Decizia a fost criticată aspru de reprezentanții Federației Industriei Hoteliere.

„Primăria ne-a contactat întotdeauna când am avut nevoie, dar de data aceasta nu am avut posibilitatea să ne exprimăm. În plus, taxa fixă avantajează hotelurile de lux în detrimentul celor mai mici, care oferă tarife mai accesibile”, a declarat Călin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere.

Noul sistem de taxare turistică poate afecta proporțional mai mult hotelurile cu tarife mai scăzute.

„Un procent de 1% dintr-o cameră de 150 de lei este mult mai mic decât același procent aplicat unei camere de 1.500 de lei, cum sunt în hotelurile de cinci stele”, explică Roxana Ilinca, expert în turism.

O astfel de taxă nu va fi impusă doar în București, ci și în alte orașe din țară. De exemplu, taxa turistică la Brașov va fi majorată de la 3 la 7 lei pe noapte. Se adaugă și o taxă de salvamont în valoare de 5 lei.

„AN. 1 Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2026. Aceasta se calculează prin aplicarea unei sume fixe de 10 lei/noapte/turist”, se arată în documentul oficial.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock