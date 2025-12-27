Prima pagină » Știri externe » Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia

Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia

Olga Borșcevschi
27 dec. 2025, 15:10, Știri externe
Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia

Președintele american Donald Trump se va întâlni duminică la Palm Beach, Florida, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Casa Albă a anunțat că întâlnirea bilaterală va avea loc la ora 15:00 (22:00, ora României). Cei doi lideri vor discuta despre garanțiile de securitate și un acord economic, în vederea definitivării planului de pace. În drum spre întrevederea cu Trump, liderul de la Kiev a precizat că Ucraina nu va accepta „chestiunile sensibile legate de teritorii și de centrala nucleară din Zaporijie”.

Zelenski a anunțat sâmbătă dimineață că se află în drum spre întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump. De asemenea, a menționat că va face o escală în Canada, unde va avea o întrevedere cu prim-ministrul canadian Mark Carney, precum și o discuție comună, online, cu liderii europeni. Conversația va avea loc înaintea întâlnirii cu președintele SUA, Donald Trump.

„Ne aflăm acum în avion, în drum spre Florida. Vom face o escală în Canada. Mă voi întâlni cu prim-ministrul canadian Carney. Plănuim să avem o întâlnire online cu liderii europeni. Vom discuta toate problemele, vom oferi informații și vom face schimb de detalii despre documentele pe care le voi discuta cu președintele Statelor Unite. Și, bineînțeles, printre aceste detalii, știți care sunt, probleme sensibile, vom ridica toate aceste probleme”, a subliniat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că întâlnirea din Florida va avea loc în prezența camerelor și a presei.

„Nu știu dacă va fi la început sau la final, însă va fi o întâlnire publică. În ceea ce privește formatul, începutul acestui proces a avut deja loc. Echipa noastră, Rustem Umerov, Andrii Iermak, împreună cu Jared Kushner și Steve Witkoff, au lucrat deja împreună la Miami, au organizat mai multe reuniuni, iar noi am convenit că, dacă va exista progres, va avea loc o întâlnire la nivel de lideri. Faptul că mâine vom avea o întâlnire în Florida cu președintele Trump arată că se fac progrese”, a spus președintele ucrainean.

El a menționat că echipa Statelor Unite a purtat discuții cu Rusia și a organizat întâlniri la Moscova și, prin urmare,  își dorește ca Witkoff și Kushner să participe la întâlnire.

De asemenea, Zelenski a subliniat că pregătirile pentru această întâlnire au durat câteva luni.

„Ucraina are «linii roșii» clare – în primul rând, este vorba despre chestiuni sensibile legate de teritorii și de centrala nucleară din Zaporijie”, a remarcat liderul de la Kiev.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump, declarație de forță înaintea întâlnirii cu președintele Ucrainei: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu”

Zelenski este gata să convoace un referendum în privința planului lui Trump, dacă Rusia acceptă o încetare a focului, scrie presa internațională

Recomandarea video

Mediafax
Cod portocaliu extins: rafale de 130 km/h în România
Digi24
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
Cancan.ro
Mesajul postat de sora artistului Ion Drăgan, cu o zi înainte de înmormântarea acestuia: 'Ne-ai distrus pe toți'
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Mediafax
Trenul legendar care traversează 3 țări și 8 fusuri orare
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Cancan.ro
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: 'Trecutul ei nu e prea wow'
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au spart cristale antice de sare pentru a dezvălui secretele aerului vechi de 1,4 miliarde de ani

Cele mai noi