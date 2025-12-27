Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia

Președintele american Donald Trump se va întâlni duminică la Palm Beach, Florida, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Casa Albă a anunțat că întâlnirea bilaterală va avea loc la ora 15:00 (22:00, ora României). Cei doi lideri vor discuta despre garanțiile de securitate și un acord economic, în vederea definitivării planului de pace. În drum spre întrevederea cu Trump, liderul de la Kiev a precizat că Ucraina nu va accepta „chestiunile sensibile legate de teritorii și de centrala nucleară din Zaporijie”.

Zelenski a anunțat sâmbătă dimineață că se află în drum spre întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump. De asemenea, a menționat că va face o escală în Canada, unde va avea o întrevedere cu prim-ministrul canadian Mark Carney, precum și o discuție comună, online, cu liderii europeni. Conversația va avea loc înaintea întâlnirii cu președintele SUA, Donald Trump.

„Ne aflăm acum în avion, în drum spre Florida. Vom face o escală în Canada. Mă voi întâlni cu prim-ministrul canadian Carney. Plănuim să avem o întâlnire online cu liderii europeni. Vom discuta toate problemele, vom oferi informații și vom face schimb de detalii despre documentele pe care le voi discuta cu președintele Statelor Unite. Și, bineînțeles, printre aceste detalii, știți care sunt, probleme sensibile, vom ridica toate aceste probleme”, a subliniat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că întâlnirea din Florida va avea loc în prezența camerelor și a presei.

„Nu știu dacă va fi la început sau la final, însă va fi o întâlnire publică. În ceea ce privește formatul, începutul acestui proces a avut deja loc. Echipa noastră, Rustem Umerov, Andrii Iermak, împreună cu Jared Kushner și Steve Witkoff, au lucrat deja împreună la Miami, au organizat mai multe reuniuni, iar noi am convenit că, dacă va exista progres, va avea loc o întâlnire la nivel de lideri. Faptul că mâine vom avea o întâlnire în Florida cu președintele Trump arată că se fac progrese”, a spus președintele ucrainean.

El a menționat că echipa Statelor Unite a purtat discuții cu Rusia și a organizat întâlniri la Moscova și, prin urmare, își dorește ca Witkoff și Kushner să participe la întâlnire.

De asemenea, Zelenski a subliniat că pregătirile pentru această întâlnire au durat câteva luni.

„Ucraina are «linii roșii» clare – în primul rând, este vorba despre chestiuni sensibile legate de teritorii și de centrala nucleară din Zaporijie”, a remarcat liderul de la Kiev.

