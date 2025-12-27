Louis Munteanu (23 de ani), internaționalul român și atacantul lui CFR Cluj, a reacționat, după ceo fotografie care-l înfățișează în tricoul rivalei FCSB a provocat un scandal de proporții în Superliga.

Totul s-a petrecut la un eveniment organizat la Vaslui, acolo unde starul celor de la CFR Cluj a îmbrăcat tricoul rivalei din campionatul intern.

Louis Munteanu reacționează după ce a jucat fotbal în tricoul celor de la FCSB! „Nicio clipă”

„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal.

Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri.

Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a scris Louis Munteanu pe InstaStory.

Louis Munteanu va primi, cpnform unor surse din club, o amendă de 10% din salariul său lunar, așa cum prevede regulamentul de ordine interioară al grupării din Gruia, ceea ce înseamnă aproximativ 2.100 de euro.

„Gest deplasat, lipsit de creier”

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el.

De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a declarat Neluțu Varga.

La evenimentul care are loc în fiecare an la Vaslui, Louis Munteanu, fotbalist din lotul național pregătit de Mircea Lucescu, a ales să poarte tricoul celor de la FCSB. El apare așa în fotografiile postate pe Facebook de organizatorii evenimentului caritabil.

În cadrul acestui meci de fotbal, la Vaslui, echipa locală ASC Ivacec a disputat un meci contra unor jucători originari din Vaslui.