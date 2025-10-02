Prima pagină » Diverse » BANCUL ZILEI | Doi proaspăt arestați discută în celulă

02 oct. 2025, 09:44, Diverse
Pentru că mai este foarte puțin până la weekend, Gândul.ro vă propune o porție copioasă de râs. Un banc menit să stârnească amuzament în rândul cititorilor.

Doi proaspăt arestați discută în celulă:
– De ce ai fost arestat?
– Pentru concurență.
-…?
– Fabricam aceleași bancnote ca și statul.

