BANCUL ZILEI | Doi proaspăt arestați discută în celulă

Pentru că mai este foarte puțin până la weekend, Gândul.ro vă propune o porție copioasă de râs. Un banc menit să stârnească amuzament în rândul cititorilor.

Doi proaspăt arestați discută în celulă:

Doi proaspăt arestați discută în celulă:

– De ce ai fost arestat?

– Pentru concurență.

-…?

– Fabricam aceleași bancnote ca și statul.

Bulă are o nouă bicicletă

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Bulă și Ștulă vor să treaca granița

Iată cum vor cei doi prieteni să treacă granița fără să fie prinși:

Bulă și Ștrulă vor să treacă granița spre Ungaria, dar fără să-i prindă vameșii. Bulă:

– Băiete, am un plan bun, iar tu faci ce fac și eu.

– Bine, mă!

Bulă trece granița noaptea și vameșii îl aud:

Bulă își cumpără avion

Bulă își cumpără un avion de 100 de milioane de euro, cu doar 3 butoane. Și îl ia la teste.

Ajunge Bulă la 2.000 metri, când îi cade o aripă. Moment în care se aude o voce:

– Va rugăm apăsați butonul numărul 1!

Apasă Bulă butonul 1 și avionului îi crește aripa la loc.

„Ți-am zis că, dacă se întâmplă ceva cu mine, poți să te întâlnești cu alte femei"

„Ți-am zis că dacă se întâmplă ceva cu mine, poți să te întâlnești cu alte femei.”

