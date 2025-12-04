BANCUL ZILEI | „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Bancul zilei propus astăzi de Gândul.ro îl are în centrul atenției pe Bulă și profesoara lui de limba română.
În pauză, Bulă scrie cu creta pe tablă: „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”. Profesoara de limba română, o femeie tinerică și drăguță, intra în clasa, se uita la tablă și îi spune lui Bulă:
– După ora, să rămâi în clasă, că am ceva de vorbit cu tine.
Cu o privire victorioasă, Bula le spune colegilor:
– Vedeți, mă, ce importanta este reclama?
Bulă este proaspăt căsătorit. Merge cu proaspăta nevastă la un hotel. Bulă:
– Draga mea, când începem?
– Păi dragă, vreau să plouă…
Bulă merge în baie și închide și deschide robinetul. Vine înapoi în cameră:
– Deci, iubito, ești gata?
– Dragă, vreau să-mi fâlfâie părul…
Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, fâlfâie părul…
– Iubitule, vreau să fulgere…
Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, aprinde-stinge becul, fâlfâie părul…
– Iubitule, vreau sî tune…
Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, aprinde-stinge becul, închide-deschide ușa, fâlfâie părul… Vezi continuarea aici…
De ziua lui, Bulă primește cadou de la soție un șampon împotriva căderii părului:
– Bubulino, dar ce să fac cu el? Chiar nu îmi cade părul, nu am probleme cu asta, nu vezi?
– Ai dreptate, Bulă! Dar nu e pentru tine
– Dar pentru cine? Vezi continuarea aici…
„Mănâncă și tu un măr, ca să păcălești foamea”
Nu știu ce fel de foame aveți voi Vezi continuarea aici…
Recomandările autorului: