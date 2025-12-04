Prima pagină » Diverse » BANCUL ZILEI | „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

BANCUL ZILEI | „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

04 dec. 2025, 08:33, Diverse
BANCUL ZILEI | „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Bancul zilei propus astăzi de Gândul.ro îl are în centrul atenției pe Bulă și profesoara lui de limba română.

În pauză, Bulă scrie cu creta pe tablă: „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”. Profesoara de limba română, o femeie tinerică și drăguță, intra în clasa, se uita la tablă și îi spune lui Bulă:
– După ora, să rămâi în clasă, că am ceva de vorbit cu tine.
Cu o privire victorioasă, Bula le spune colegilor:
– Vedeți, mă, ce importanta este reclama?

Să râdem în continuare

Bulă se căsătorește și pleacă în luna de miere cu partenera

Bulă este proaspăt căsătorit. Merge cu proaspăta nevastă la un hotel. Bulă:
– Draga mea, când începem?
– Păi dragă, vreau să plouă…
Bulă merge în baie și închide și deschide robinetul. Vine înapoi în cameră:
– Deci, iubito, ești gata?
– Dragă, vreau să-mi fâlfâie părul…
Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, fâlfâie părul…
– Iubitule, vreau să fulgere…
Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, aprinde-stinge becul, fâlfâie părul…
– Iubitule, vreau sî tune…
Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, aprinde-stinge becul, închide-deschide ușa, fâlfâie părul… Vezi continuarea aici…

BANC | De ziua lui, Bulă primește cadou de la soție un șampon împotriva căderii părului

De ziua lui, Bulă primește cadou de la soție un șampon împotriva căderii părului:

– Bubulino, dar ce să fac cu el? Chiar nu îmi cade părul, nu am probleme cu asta, nu vezi?

– Ai dreptate, Bulă! Dar nu e pentru tine

– Dar pentru cine? Vezi continuarea aici…

BANCUL ZILEI | „Mănâncă și tu un măr, ca să păcălești foamea”

„Mănâncă și tu un măr, ca să păcălești foamea”

Nu știu ce fel de foame aveți voi Vezi continuarea aici…

Recomandările autorului:

BANC | Bulă, Bubulina și marea ieșire

BANCUL ZILEI | Soțul se întoarce de la vânătoare

Bancul de marți | Problemă cu ochiul drept

Recomandarea video

Mediafax
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu decizii neașteptate
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Salariul minim, în funcție de vechime și studii. Cum ar putea crește veniturile angajaților români. BNS a avizat favorabil propunerea
Mediafax
Noi imagini cu femeia care a atras toate privirile la parada de Ziua Națională. Are o colecție impresionantă de pălării
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Premieră în transportul feroviar din România
ACTUALITATE Anca Alexandrescu: „Nu există niciun sector din București fără ghetou”
08:30
Anca Alexandrescu: „Nu există niciun sector din București fără ghetou”
ULTIMA ORĂ De dimineaţă, ESZ Prahova a făcut anunţul: „Este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic şi chimic să livreze apă”
08:21
De dimineaţă, ESZ Prahova a făcut anunţul: „Este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic şi chimic să livreze apă”
ULTIMA ORĂ Ministerul Mediului neagă că ar fi ştiut de riscul opririi alimentării cu apă: „ESZ Prahova nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi”
08:11
Ministerul Mediului neagă că ar fi ştiut de riscul opririi alimentării cu apă: „ESZ Prahova nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi”
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Tarabele piețelor sunt pline, e marfă din belșug, dar oamenii nu mai au bani să cumpere”
08:00
Gigi Nețoiu: „Tarabele piețelor sunt pline, e marfă din belșug, dar oamenii nu mai au bani să cumpere”
POLITICĂ Vicepremierul Tánczos Barna, despre criza apei potabile: ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi la companii vitale”
07:56
Vicepremierul Tánczos Barna, despre criza apei potabile: ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi la companii vitale”
SPORT Gigi Becali, de neoprit după UTA – FCSB 3-0. „Dacă ei își bat joc, hai să sfidăm și noi! Nu înțeleg nebunia asta”
07:37
Gigi Becali, de neoprit după UTA – FCSB 3-0. „Dacă ei își bat joc, hai să sfidăm și noi! Nu înțeleg nebunia asta”

Cele mai noi