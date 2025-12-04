BANCUL ZILEI | „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Bancul zilei propus astăzi de Gândul.ro îl are în centrul atenției pe Bulă și profesoara lui de limba română.

În pauză, Bulă scrie cu creta pe tablă: „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”. Profesoara de limba română, o femeie tinerică și drăguță, intra în clasa, se uita la tablă și îi spune lui Bulă:

– După ora, să rămâi în clasă, că am ceva de vorbit cu tine.

Cu o privire victorioasă, Bula le spune colegilor:

– Vedeți, mă, ce importanta este reclama?

Să râdem în continuare

Bulă se căsătorește și pleacă în luna de miere cu partenera

Bulă este proaspăt căsătorit. Merge cu proaspăta nevastă la un hotel. Bulă:

– Draga mea, când începem?

– Păi dragă, vreau să plouă…

Bulă merge în baie și închide și deschide robinetul. Vine înapoi în cameră:

– Deci, iubito, ești gata?

– Dragă, vreau să-mi fâlfâie părul…

Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, fâlfâie părul…

– Iubitule, vreau să fulgere…

Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, aprinde-stinge becul, fâlfâie părul…

– Iubitule, vreau sî tune…

Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, aprinde-stinge becul, închide-deschide ușa, fâlfâie părul… Vezi continuarea aici…

