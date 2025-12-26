Prima pagină » Justiție » Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria

Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria

26 dec. 2025, 13:22, Justiție
Paisprezece cetățeni străini care ar fi intrat ilegal în România au fost depistați de polițiștii de frontieră între localitățile Negru Vodă și Cerchezu, a informat vineri Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF).

Potrivit comunicatului, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă au identificat un grup de persoane care nu dețineau documente de călătorie valabile și nu îndeplineau condițiile legale de intrare în țară.

„Joi, polițiștii de frontieră aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu între localitățile Negru Vodă și Cerchezu au depistat un grup de paisprezece persoane care nu dețineau documente de călătorie valabile și nu îndeplineau condițiile legale de intrare în România. În urma verificărilor efectuate, colegii noștri au stabilit că persoanele în cauză sunt cetățeni din Irak, Siria, Iran, Vietnam și Afganistan”, precizează IGPF.

Polițiștii au demarat cercetări pentru trecere frauduloasă a frontierei

În acest caz, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, a mai transmis Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

