Kim Jong Un anunță continuarea creşterii şi modernizării producţiei de rachete în 2026

Olga Borșcevschi
26 dec. 2025, 13:23, Știri externe
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat „creşterea” şi modernizarea producţiei de rachete în 2026 şi construirea unor noi fabrici, care să răspundă unei cereri tot mai mari, scrie vineri presa de stat, relatează France24.

În cursul unei vizite la o fabrică de muniţie, însoţit de oficiali de rang înalt, Kim Jong Un a ordonat ca instalaţiile de producţie să răspundă „nevoilor anticipate în cadrul operaţiunilor Forţelor Rachetelor şi Artileriei de stat”, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene de presă KCNA.

Kim Jong Un a cerut „să se crească şi mai mult capacitatea de producţie generală”, pentru a se răspunde astfel cererii forţelor armate nord-coreene şi a ordonat să se construiască noi fabrici de muniţie.

„Sectorul producţiei de rachete şi de obuze este de o importanţă capitală în consolidarea disuasunii militare”, a declarat el.

Înregistrările video arată cel puțin 100 de rachete operaționale-tactice de tip Hwasong-11.

Coreea de Nord şi-a intensificat în mod considerabil lansările de rachete în ultimii ani – cu scopul, spun analiștii, de a-și îmbunătăți capacitățile de lovitură de precizie, de a provoca Statele Unite, precum și Coreea de Sud, și de a testa armele înainte de a le exporta către aliatul său cheie, Rusia.

Vizita lui Kim Jong Un a fost anunțată la o zi după ce presa de stat nord-coreeană a scris că Kim Jong Un a vizitat o fabrică de submarine cu propulsie nucleară, unde s-a angajat să contracareze „ameninţarea” pe care o reprezintă, în opinia sa, producţia de nave de acest tip a Coreei de Sud.

Kim Jong Un a supervizat, de asemenea, un tir de testare a unor noi rachete antiaeriene cu rază lungă de acţiune şi de altitudine înaltă la Marea Japoniei, potrivit presei de stat.

Partidul Muncitorilor din Coreea, partidul unic la putere, urmează să organizeze primul său congres cincinal la începutul lui 2026, în care să stabilească planuri de dezvoltare economică şi militară în următorii cinci ani.

