Doliu în România, în a doua zi de Crăciun. Scriitorul Radu F. Alexandru a murit la vârsta de 82 de ani

26 dec. 2025, 13:34, Actualitate
Este doliu în România. Scriitorul Radu F. Alexandru s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, vineri, în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie 2025. Anunțul trist a fost făcut de reprezentanții Teatrului Național „I. L. Caragiale”.

Scriitorul Radu F. Alexandru a murit în dimineața acestei zile, după o lungă suferință. A fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României. Bărbatul va fi înmormântat în cursul zilei de luni, 29 decembrie 2025, la ora 12:00, la Cimitirul Evreiesc.

„Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti deplânge dispariția dramaturgului Radu F. Alexandru.

În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați autori dramatici, pe scenele unor teatre din București și din țară.

A fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfășurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio și televiziune.

După premiera din 2016 a comediei satirice „Luminița de la capătul tunelului”, revine pe scena Naționalului cu excepționala piesă „GERTRUDE”, eveniment despre care s-a afirmat: ”…montarea de la Teatrul Național din București a regizorului de clasă și de recunoaștere mondială Silviu Purcărete după textul celui mai mare dramaturg român contemporan al teatrului de idei, Radu F. Alexandru – e regina stagiunii românești 2023-2024.”

Prin dispariția lui Radu F.Alexandru cultura română pierde una din personalitățile sale de excepție.

Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească! Zihrono Le Braha (Binecuvântată fie-i amintirea!)

Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie la ora 12, la Cimitirul evreiesc din Șoseaua Giurgiului nr. 2”, se arată în postarea de pe Facebook.

Sursă foto: colaj Facebook Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti / Shutterstock

