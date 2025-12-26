Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire

Ilie Bolojan a făcut cadou de Sărbători miniștrilor din Guvern un cozonac Babka, produs la Oradea de firma Piața9. Dacă cetățenilor de rând, premierul făcut „cadou” de Crăciun, vestea cea bună a creșterii impozitelor, altfel a stat situația în cazul demnitarilor din cabinetul său.

Ilie Bolojan, premierul austerității, i-a cinstit pe miniștrii, în ajunul Crăciunului, cu pachete de cozonac, Babka, transmite Profit.ro. Cadoul nu a fost ales întâmplător. Producătorii acestui preparat tradițional este chiar o firmă din Oradea, orașul unde Bolojan a fost primar, timp de mai mulți ani.

Potrivit site-ului Piața9, cozonacul oferit de Ilie Bolojan miniștrilor din cabinet costă 59 de lei pentru un pachet de 450 de grame.

15 lei pentru programul „Masa sănătoasă” a elevilor

În comparație, programul „masa sănătoasă” pentru elevi presupune un meniu în valoare de 15 lei, adică aceeași sumă alocată și în 2024. Guvernul a anunțat la data de 10 decembrie 2025 că proiectul va continua și în 2026.

„Programul Național ‘Masă sănătoasă se adresează preşcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, şi constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în situația în care masa caldă nu poate fi asigurată”

Scopul programului este acela de a preveni abandonul școlar, însă au existat cazuri, când elevii au primit alimente alterate.

Cozonacul de lux al lui Bolojan, mai scump decât ajutoarele de încălzire

La prețul de 59 de lei, cozonacul de lux al lui Bolojan, este mai scump decât așa-zisul ajutor de încălzire pentru persoanele vulnerabile, în valoare de 50 de lei. Potrivit Ordonanței „Trenuleț”, voucherele de încălzire vor fi oferite și în 2026.

Guvernul a majorat bugetul Ministerului Apărării cu peste un miliard de lei

Bolojan a dat dovadă de mână largă și cazul Ministerului Apărării, al cărui buget pe 2026 a fost suplimentat cu suma de 1,3 miliarde de lei.

Deși România se află în plină criză de austeritate, Guvernul nu renunță la cheltuielile pentru înarmare şi finanţarea proiectelor de infrastructură militară.

Ce aduce „Ordonanța trenuleț”?

Premierul Ilie Bolojan a vorbit chiar în Ajunul Crăciunului despre „Ordonanța trenuleț”, adoptată cu o seară înainte. Într-o postare pe Facebook, șeful Executivului a explicat că acest pachet de măsuri vine să mențină statul pe un curs stabil până când va fi aprobat bugetul pe 2026.

Premierul a prezentat o serie de direcții pe care se concentrează ordonanța:

Tăieri și control al cheltuielilor – inclusiv o reducere cu 10% a sumelor destinate partidelor și organizațiilor minorităților, amânarea unor cheltuieli sociale planificate și reguli mai stricte de responsabilitate financiară pentru întreprinderile publice.

Stimularea economiei – măsuri fiscale pentru 2026 și 2027, printre care reducerea impozitului pe cifra de afaceri și eliminarea „taxei pe stâlp”, dar și o cotă unică pentru microîntreprinderi.

Sprijin social și protecția vulnerabililor – menținerea unor scutiri de taxe pentru partea din salariul minim, continuarea tichetelor de energie pentru persoanele vulnerabile și programul „Masă sănătoasă” în școli.

Ajutor pentru autoritățile locale – împrumuturi de la Trezorerie și fonduri pentru termoficare, pentru a asigura funcționarea administrațiilor până la aprobarea bugetului pe 2026.

FOTO: Mediafax/Envato

Recomandarea autorului: