Milano, oraș al contrastelor. De Crăciun, peste 5000 de oameni au așteptat la coadă să primească un pachet cu mâncare şi cadouri pentru copii

26 dec. 2025, 13:19, Actualitate
Despre Milano se spune că este capitala europeană a modei, orașul în care luxul și eleganța și-au stabilit reședința. În același timp, însă, realitatea văzută joi, 25 decembrie, contrastează puternic cu această etichetă – de Crăciun, mai bine de 5000 de oameni au așteptat ore în șir la coadă ca să primească un pachet cu mâncare și câteva cadouri pentru copii.

Inițiativa celor de la „Pane quotidiano”, organizație non-guvernamentală care se ocupă de persoanele nevoiașe, a stârnit un interes uriaș.

„Puterea de cumpărare a scăzut”

De Crăciun, inițiativa celor de la „Pane quotidiano” a dus la formarea unor cozi uriașe în fața celor două birouri ale organizației. Mii de oameni amărâți au venit pentru mâncare oferită pe gratis și cadouri pentru copii.

Luigi Rossi, președintele ON-ului, a declarat pentru Corriere dell Sera: „Milano este un mare oraș european, dar este și orașul în care puterea de cumpărare a scăzut mai mult decât oriunde altundeva. Soră, frate, nimeni aici, la noi, nu te va întreba cine ești, nici de ce ai nevoie, nici care sunt opiniile tale politice”.

Ca să primească punga cu alimente, 5000 de persoane au stat mai mult de două ore. Nici măcar frigul nu i-a alungat, printre cei care au așteptat la coadă fiind și mulți copii, unii venind să ia singurul lor cadou de Crăciun.

„În fiecare an, pe 25 decembrie, observăm o creștere a numărului de vizitatori, dar anul acesta numărul celor care vin la noi este semnificativ mai mare decât de obicei”, a explicat Claudio, care a coordonat cei 30 de voluntari prezenți.

Michele, voluntar, a detaliat: „Toată lumea își imaginează un oraș plin de prosperitate, dar aceasta este și realitatea. Aici am văzut foști colegi, oameni pe care îi cunosc. Viața la Milano a devenit imposibilă pentru oamenii obișnuiți. Aici sunt străini care stau la coadă, dar și mulți italieni și pensionari”.

Organizația „Pane quotidiano” a strâns alimente donate de 200 de firme, iar 150 de voluntari le-au distribuit la cele două locații din Milano. În total, 1,35 milioane de oameni au beneficiat de aceste ajutoare în 2024.

„Anul acesta, vor fi în cele din urmă 1,5 milioane”, a estimat Rossi ajutorul oferit de organizația pe care o conduce.

„Săraci și bogați, nu există cale de mijloc”

„Acesta este un oraș bun cu mulți oameni buni, dar mulți nu pot ajunge. Este un oraș împărțit în jumătate, săraci și bogați; nu există cale de mijloc. Le spun politicienilor să vină aici, să vadă linia, să vadă cu ochii lor, pentru că statul nu este aici”, a reacționat Domenico, unul dintre voluntari.

