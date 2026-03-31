Brașovul va avea una dintre cele mai mari baze sportive dedicate pregătirii copiilor, cu sprijinul lui Ion Țiriac

Fostul campion la tenis, Ion Țiriac, a decis să investească fabuloasa sumă de 100.000 de milioane de euro într-un proiect ambițios, pe care-l va da spre utilizare, gratuit autorităților locale din Brașov, transmite Brașovștiri.ro.

„Terenul pe care va fi ridicat acest patinoar urmează a fi identificat de Fundația Ion Țiriac, Terenul va fi achiziționat de partenerul privat, care va construi și baza sportivă.

La final, baza sportivă va fi pusă la dispoziția Municipalității în mod gratuit și pe durată lungă de timp, municipalitatea urmând să plătească costurile de funcționare și întreținere și să o susțină din fondurile bugetului local în scopul de a derula programe și activități care să permită și să încurajeze accesul copiilor și tinerilor la sport prin practicarea hocheiului și patinajului, în condițiile ce vor fi agreate de părți”, anunță municipalitatea de sub Tâmpa.

„A fost aprobat parteneriatul cu Fundația Țiriac pentru construirea Complexului Sportiv „Ion Țiriac“”

Fundația Țiriac va păstra însă drepturi specifice de consultare și de opinie asupra modului de operare a bazei sportive care va fi preluată de Municipiu Brașov pentru exploatare, întreținere și dezvoltare.

„Astăzi, la propunerea primarului George Scripcaru, a fost aprobat parteneriatul cu Fundația Țiriac pentru construirea Complexului Sportiv „Ion Țiriac“, pe terenul fostului ștrand. Acolo va fi construit un patinoar, care va include și spații pentru judo și scrimă, finanțat de omul de afaceri brașovean. Primăria va completa baza sportivă cu alte terenuri de sport, dar și zonă de agrement și petrecere a timpului liber”, transmite Fundația Ion Țiriac.

Ion Țiriac: „Orașul are șansa de a dezvolta infrastructură dedicată atât competițiilor, cât și copiilor”

Conform acordului aprobat astăzi, Fundația Țiriac și-a asumat să suporte costurile pentru construirea acestui patinoar, cu sală de judo și sală de scrimă, spații dedicate exclusiv pregătirii copiilor, valoarea investiției fiind estimată la valoare de 3 milioane de euro.

,,Aici am crescut, aici am pus pentru prima dată patinele în picioare și tot aici am ținut pentru prima dată o rachetă de tenis în mână. Prin ceea ce fac acum, încerc, într-o oarecare măsură, să dau înapoi o parte din ceea ce sportul mi-a oferit mie. Din păcate, după 1990, o mare parte din infrastructura sportivă a dispărut aproape complet. În locul ei au apărut alte tipuri de investiții, iar deși cadrul legislativ nu era neapărat unul rău, aplicarea lui a lăsat de dorit.

Nu doar infrastructura s-a pierdut, ci și sistemul tehnic care susținea performanța. Ceea ce încercăm acum să construim la Brașov, cu sprijinul administrației locale, este un nou început. Nu ne propunem, cel puțin în această etapă, să formăm campioni mondiali. Ne dorim, în schimb, să creăm o bază solidă: copii care încep de la 3 ani și ajung la 12–14 ani cu o experiență sportivă consistentă, acumulată în timp.

Cei care își descoperă pasiunea pentru sport vor continua, la nivel de juniori, fie la cluburi precum Corona, Steaua sau Dinamo, fie în alte structuri performante. Există deja exemple de copii care au pornit de la zero și au ajuns să fie acceptați la licee din Elveția sau Anglia datorită performanțelor lor în hochei. În acest context, orașul are șansa de a dezvolta infrastructură dedicată atât competițiilor, cât și copiilor. Dacă un patinoar poate servi competițiilor, acesta pe care îl dezvoltăm acum trebuie să rămână dedicat celor mici, pentru formare și inițiere. Privind lucrurile din perspectivă urbanistică și socială, Brașovul are un potențial deosebit. Dacă vom continua pe acest drum, sunt convins că Brașovul își va consolida locul în topul orașelor din țară”, a declarat Ion Țiriac.

FOTO: Mediafax

