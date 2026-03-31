Prima pagină » Diverse » Brașovul va avea una dintre cele mai mari baze sportive dedicate pregătirii copiilor, cu sprijinul lui Ion Țiriac

Brașovul va avea una dintre cele mai mari baze sportive dedicate pregătirii copiilor, cu sprijinul lui Ion Țiriac

Ruxandra Radulescu
Brașovul va avea una dintre cele mai mari baze sportive dedicate pregătirii copiilor, cu sprijinul lui Ion Țiriac

Omul de afaceri Ion Țiriac investește 100.000 de milioane de euro pentru a transforma fostul ștrand Noua, din Brașov, într-un patinoar de 5 stele. Proiectul se află în discuții de trei ani, atunci când s-a încheiat un memorandum între Fundația Ion Țiriac și autoritățile locale.

Fostul campion la tenis, Ion Țiriac, a decis să investească fabuloasa sumă de 100.000 de milioane de euro într-un proiect ambițios, pe care-l va da spre utilizare, gratuit autorităților locale din Brașov, transmite Brașovștiri.ro.

Brașovul va avea una dintre cele mai mari baze sportive dedicate pregătirii copiilor, cu sprijinul lui Ion Țiriac

Brașovul va avea una dintre cele mai mari baze sportive dedicate pregătirii copiilor, cu sprijinul lui Ion Țiriac

„Terenul pe care va fi ridicat acest patinoar urmează a fi identificat de Fundația Ion Țiriac, Terenul va fi achiziționat de partenerul privat, care va construi și baza sportivă.

La final, baza sportivă va fi pusă la dispoziția Municipalității în mod gratuit și pe durată lungă de timp, municipalitatea urmând să plătească costurile de funcționare și întreținere și să o susțină din fondurile bugetului local în scopul de a derula programe și activități care să permită și să încurajeze accesul copiilor și tinerilor la sport prin practicarea hocheiului și patinajului, în condițiile ce vor fi agreate de părți”, anunță municipalitatea de sub Tâmpa.

„A fost aprobat parteneriatul cu Fundația Țiriac pentru construirea Complexului Sportiv „Ion Țiriac“”

Fundația Țiriac va păstra însă drepturi specifice de consultare și de opinie asupra modului de operare a bazei sportive care va fi preluată de Municipiu Brașov pentru exploatare, întreținere și dezvoltare.

„Astăzi, la propunerea primarului George Scripcaru, a fost aprobat parteneriatul cu Fundația Țiriac pentru construirea Complexului Sportiv „Ion Țiriac“, pe terenul fostului ștrand. Acolo va fi construit un patinoar, care va include și spații pentru judo și scrimă, finanțat de omul de afaceri brașovean. Primăria va completa baza sportivă cu alte terenuri de sport, dar și zonă de agrement și petrecere a timpului liber”, transmite Fundația Ion Țiriac.

Ion Țiriac: „Orașul are șansa de a dezvolta infrastructură dedicată atât competițiilor, cât și copiilor”

Conform acordului aprobat astăzi, Fundația Țiriac și-a asumat să suporte costurile pentru construirea acestui patinoar, cu sală de judo și sală de scrimă, spații dedicate exclusiv pregătirii copiilor, valoarea investiției fiind estimată la valoare de 3 milioane de euro.

,,Aici am crescut, aici am pus pentru prima dată patinele în picioare și tot aici am ținut pentru prima dată o rachetă de tenis în mână. Prin ceea ce fac acum, încerc, într-o oarecare măsură, să dau înapoi o parte din ceea ce sportul mi-a oferit mie. Din păcate, după 1990, o mare parte din infrastructura sportivă a dispărut aproape complet. În locul ei au apărut alte tipuri de investiții, iar deși cadrul legislativ nu era neapărat unul rău, aplicarea lui a lăsat de dorit.

Nu doar infrastructura s-a pierdut, ci și sistemul tehnic care susținea performanța. Ceea ce încercăm acum să construim la Brașov, cu sprijinul administrației locale, este un nou început. Nu ne propunem, cel puțin în această etapă, să formăm campioni mondiali. Ne dorim, în schimb, să creăm o bază solidă: copii care încep de la 3 ani și ajung la 12–14 ani cu o experiență sportivă consistentă, acumulată în timp.

Cei care își descoperă pasiunea pentru sport vor continua, la nivel de juniori, fie la cluburi precum Corona, Steaua sau Dinamo, fie în alte structuri performante. Există deja exemple de copii care au pornit de la zero și au ajuns să fie acceptați la licee din Elveția sau Anglia datorită performanțelor lor în hochei. În acest context, orașul are șansa de a dezvolta infrastructură dedicată atât competițiilor, cât și copiilor. Dacă un patinoar poate servi competițiilor, acesta pe care îl dezvoltăm acum trebuie să rămână dedicat celor mici, pentru formare și inițiere.

Privind lucrurile din perspectivă urbanistică și socială, Brașovul are un potențial deosebit. Dacă vom continua pe acest drum, sunt convins că Brașovul își va consolida locul în topul orașelor din țară”, a declarat Ion Țiriac.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

România, pe culmile dansului sportiv mondial. Cuplul de dansatori care a cucerit cea mai înaltă distincție la o competiție internațională

Ion Țiriac, mesaj DUR despre noul stadion Dinamo: „E cea mai mare prostie pe care am auzit-o în ultimii ani”

Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor

Recomandarea video

Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
Fost șef al Statului Major: Există posibilitatea ca iranienii să vizeze bazele militare americane din România
Cancan.ro
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
„Inamicul este mai puternic decât noi”: propagandiștii lui Putin recunosc superioritatea Ucrainei și cer demisia liderului de la Kremlin
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Schimbările climatice alterează praful saharian, iar Europa are de suferit
ALEGERI Viktor Orban riscă să piardă puterea după 16 ani de guvernare. Partidul Tisza al adversarului său, Peter Magyar, este favorit în ultimul sondaj
14:45
Viktor Orban riscă să piardă puterea după 16 ani de guvernare. Partidul Tisza al adversarului său, Peter Magyar, este favorit în ultimul sondaj
FLASH NEWS Grindeanu, scos din sărite de amânările infinite ale Guvernului în a lua o decizie majoră în privința carburanților
14:30
Grindeanu, scos din sărite de amânările infinite ale Guvernului în a lua o decizie majoră în privința carburanților
DECLARAȚII EXCLUSIVE Ce face statul cu averea încasată din criza carburanților? Economist: Să vină cu măsuri complementare, menite să ajute categoriile defavorizate
14:27
Ce face statul cu averea încasată din criza carburanților? Economist: Să vină cu măsuri complementare, menite să ajute categoriile defavorizate
TURISM Țara îndrăgită de români care a interzis fumatul pe plajă. Se dau amenzi de 500 de euro pentru cine încalcă legea
14:25
Țara îndrăgită de români care a interzis fumatul pe plajă. Se dau amenzi de 500 de euro pentru cine încalcă legea
ECONOMIE Dispar casele de marcat fizice? Cu ce ar putea fi înlocuite
14:17
Dispar casele de marcat fizice? Cu ce ar putea fi înlocuite
RĂZBOI Câinii războiului: cum s-au transformat animalele fără stăpân de pe frontul din Ucraina în doar doi ani
14:17
Câinii războiului: cum s-au transformat animalele fără stăpân de pe frontul din Ucraina în doar doi ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe