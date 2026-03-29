România, pe culmile dansului sportiv mondial. Cuplul de dansatori care a cucerit cea mai înaltă distincție la o competiție internațională

Ruxandra Radulescu

România a câștigat medalia de aur la una dintre cele mai mari competiții de dans sportiv la nivel mondial, desfășurată în Marea Britanie, anunță Agenția Națională pentru Sport. Perechea de dansatori Rareș Cojoc și Andreea Matei au fascinat juriul și publicul cu eleganța și emoția mișcărilor pe scena competiției World Dance Sport Festival (WDSF) (n.r. trad Festivalul Dansului Sportiv Mondial).

România a suit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la cel mai mare concurs de dans sportiv, care a avut loc la Blackpool, în Marea Britanie. Dansatorii Rareș Cojoc și Andreea Matei au îmbinat virtuozitatea tehnică și poezia mișcărilor de dans într-o reprezentație de vis care le-a adus medalia de aur.

Agenția Națională pentru Sport a anunțat succesul înregistrat de cei doi tineri talentați, care au pus România pe harta dansului sportiv mondial și în 2026.

„România cucerește templul dansului sportiv mondial!

Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris istorie la Blackpool, acolo unde eleganța devine legendă, iar performanța capătă valoare de artă. Victorie absolută la Grand Slam-ul WDSF – un triumf care încununează nu doar un sezon extraordinar, ci ani întregi de muncă, sacrificiu și pasiune.

Dansul lor nu a fost doar tehnică impecabilă, ci emoție pură, poveste și conexiune. De la delicatețea valsului lent, la intensitatea tangoului și explozia de energie din quickstep, fiecare moment a fost o declarație de excelență.

Blackpool nu este doar o competiție – este visul suprem. Iar astăzi, acest vis poartă tricolorul României. 🇷🇴

Felicitări, campioni! Sunteți inspirație pentru o generație întreagă și dovada că performanța adevărată se naște din curaj, dedicare și iubire pentru ceea ce faci”, a transmis Federația Română de Dans Sportiv.

FOTO/VIDEO: Agenția Națională pentru Sport

