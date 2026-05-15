Crin Antonescu îl atacă direct pe Ilie Bolojan: „Un premier care a eșuat”. Ce spune fostul lider PNL despre actuala clasă politică

Crin Antonescu (s) și Ilie Bolojan
Fostul lider PNL Crin Antonescu a lansat un nou atac la adresa scenei politice actuale, dar și asupra modului în care se reconfigurează majoritățile politice după căderea guvernului, cu țintă directă către premierul interimar Ilie Bolojan.

Crin Antonescu, despre Ilie Bolojan: „Un premier care a eșuat”

Crin Antonescu susține că actuala criză politică este gestionată defectuos și că liderii aflați la putere în acest moment ignoră realitatea instituțională și votul parlamentar.

„În timpul ăsta, Bolojan continuă să rămână la putere și, așa cum am văzut în așa-numita conferință de presă de ieri, ieșirea aia publică de ieri, domnul Bolojan a vorbit în continuare ca singurul om care știe, ca singurul om care are planuri de guvernare, în continuare el ignoră, pur și simplu, faptul că este un prim-ministru care a eșuat. A eșuat în Parlament la acest vot, a eșuat în parametri economici, a eșuat pentru că n-a făcut, de fapt, nicio reformă majoră”, a afirmat Crin Antonescu, vineri seară, într-o intervenție la Realitatea Plus.

El a făcut referire și la suspiciunile și controversele din spațiul public, precum și la modul în care sunt gestionate decizii economice majore, între care programul SAFE.

„Există deja suspiciuni formulate privitoare la trafic de influență, există deja discuții enorme privitoare la mari decizii privind bugetul național, cum ar fi programul SAFE, ca să nu mai vorbesc de alte decizii dinainte care n-au fost discutate, iar primul ministru, într-un asemenea moment, refuză să răspundă la orice întrebare”, a afirmat fostul lider PNL.

De asemenea, Antonescu a criticat și comunicarea publică a premierului demis, dar mai ales relația acestuia cu presa și opoziția.

„Ați văzut frumos cum s-a întors ieri pe călcâie și a părăsit, pur și simplu, această întâlnire cu presa. Acum, dacă eu sunt de acord cu el, și sunt, că nu vrea să răspundă pe holuri, că nu vrea să răspundă pe stradă, cu astea sunt de acord. Dar, în momentul în care convoci presa într-un asemenea moment politic, cu atâtea întrebări… Întorcând spatele presei, întorci, de fapt, spatele opiniei publice și arăți că știi tu mai bine”, a notat fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Antonescu a făcut unele comentarii și asupra calendarului politic și a modului în care se formează noile majorități, criticând inclusiv poziționările partidelor și ale președintelui Nicușor Dan.

„Nu înțeleg foarte sincer de ce, de exemplu, dacă B9 s-a terminat miercuri seara, de ce noi trebuie să stăm până luni ca să înceapă. De ce președintele trebuie să stea până luni ca să înceapă aceste consultări”, a spus el.

Fostul lider PNL a punctat și discuțiile privind excluderea unor formațiuni politice din posibile majorități guvernamentale.

„De ce și pe ce bază constituțională președintele Nicușor Dan declară de la bun început că și dacă va consulta, în sfârșit, AUR, în mod formal, oricum se exclude AUR din orice majoritate sau din orice guvern. Dar de ce? De ce excluzi un partid care, în momentul de față, are o empatie imensă în rândul românilor?”, a afirmat acesta.

În opinia sa, actuala formulă de guvernare și modul de exercitare a puterii ridică probleme de legitimitate și eficiență, în contextul în care criza politică se prelungește, fără o soluție clară.

