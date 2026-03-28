Țiriac Open are loc în perioada 30 martie – 5 aprilie la Centrul Național de Tenis, iar la conferința de presă desfășurată înaintea competiției miliardarul român a vorbit și despre echipa națională de fotbal.

Tricolorii au ratat calificarea la Cupa Mondială, după ce au fost învinși de Turcia, 1-0, în barajul de la Istanbul.

Naționala nu a mai fost la un Mondial din 1998. Acum va urma un amical cu Slovacia, la Bratislava, iar Turcia se va lupta cu Kosovo și câștigătoarea va ajunge la turneul final.

Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre sosirea lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor

„Vă spun o treabă foarte simplă. Un jucător de fotbal ar mingea la picior cel mult 2 minute din cele 90. Trebuie să învețe să joace în celelalte 88 de minute de la o vârstă foarte fragedă. Mie mi s-a părut că pasele pe care le-am dat noi au fost cam telefonate. Pe de o parte. Pe de altă parte, poate există și ghinion. Să dai bara aia înseamnă că ai ghinion. Însă, să recunoaștem că au fost mai buni decât noi, au ținut mingea mai mult. Era aproape imposibil să nu dea gol la pressing-ul pe care l-au făcut.

Calificarea am pierdut-o acum 20 de ani, acum 30 de ani, de când nu am mai făcut nimic pentru sport. Nu am mai avut decât o școală de fotbal, care se numește Hagi. În loc să avem 50 de școli în România. Sunt realități, campionatul României are mai mult de 50% jucători străini, tinerii români nu mai au posibilitatea să ajungă să joace într-o divizie superioară”, a declarat Ion Țiriac, înainte de Țiriac Open. Omul de afaceri a discutat și despre sosirea lui Gică Hagi la națională: „Hagi a fost și înainte, este și astăzi un om care nu face asta doar din pasiune, e meseria lui. Se pricepe. Însă nu poți cu un Hagi sau cu un Lucescu, atenție, nu e unul venit de pe drumuri, să ai 11 jucători din 11 colțuri ale lumii și într-o săptămână să faci o echipă”.