Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor

Galerie Foto 4

Țiriac Open are loc în perioada 30 martie – 5 aprilie la Centrul Național de Tenis, iar la conferința de presă desfășurată înaintea competiției miliardarul român a vorbit și despre echipa națională de fotbal.

Tricolorii au ratat calificarea la Cupa Mondială, după ce au fost învinși de Turcia, 1-0, în barajul de la Istanbul.

Naționala nu a mai fost la un Mondial din 1998. Acum va urma un amical cu Slovacia, la Bratislava, iar Turcia se va lupta cu Kosovo și câștigătoarea va ajunge la turneul final.

„Vă spun o treabă foarte simplă. Un jucător de fotbal ar mingea la picior cel mult 2 minute din cele 90. Trebuie să învețe să joace în celelalte 88 de minute de la o vârstă foarte fragedă. Mie mi s-a părut că pasele pe care le-am dat noi au fost cam telefonate. Pe de o parte. Pe de altă parte, poate există și ghinion. Să dai bara aia înseamnă că ai ghinion. Însă, să recunoaștem că au fost mai buni decât noi, au ținut mingea mai mult. Era aproape imposibil să nu dea gol la pressing-ul pe care l-au făcut.

Amintiri fabuloase cu Ion Țiriac. Dezvăluirile lui Comin Hodor: „Băiete, uită-te la afişe şi uită-te la pantalonii mei! Vezi diferenţa?”

Calificarea am pierdut-o acum 20 de ani, acum 30 de ani, de când nu am mai făcut nimic pentru sport. Nu am mai avut decât o școală de fotbal, care se numește Hagi. În loc să avem 50 de școli în România. Sunt realități, campionatul României are mai mult de 50% jucători străini, tinerii români nu mai au posibilitatea să ajungă să joace într-o divizie superioară”, a declarat Ion Țiriac, înainte de Țiriac Open. Omul de afaceri a discutat și despre sosirea lui Gică Hagi la națională: „Hagi a fost și înainte, este și astăzi un om care nu face asta doar din pasiune, e meseria lui. Se pricepe. Însă nu poți cu un Hagi sau cu un Lucescu, atenție, nu e unul venit de pe drumuri, să ai 11 jucători din 11 colțuri ale lumii și într-o săptămână să faci o echipă”.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start
15:38
Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start
SPORT Victorie mare pentru „tricolorii mici” la Priștina! Kosovo – România 0-1 cu selecționerul Curelea eliminat
08:40
Victorie mare pentru „tricolorii mici” la Priștina! Kosovo – România 0-1 cu selecționerul Curelea eliminat
SPORT Presa din Turcia susține că Florin Tănase a făcut scandal după înfrângerea României: ”A aruncat cu un scaun după colegul său”. Cum a reacționat FRF
18:22
Presa din Turcia susține că Florin Tănase a făcut scandal după înfrângerea României: ”A aruncat cu un scaun după colegul său”. Cum a reacționat FRF
SPORT Cum comentează presa maghiară înfrângerea României în fața Turciei și ratarea calificării la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026
15:09, 27 Mar 2026
Cum comentează presa maghiară înfrângerea României în fața Turciei și ratarea calificării la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026
SPORT Tristețe în tabăra tricolorilor! Ianis Hagi: “Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Capul jos şi la muncă”
10:23, 27 Mar 2026
Tristețe în tabăra tricolorilor! Ianis Hagi: “Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Capul jos şi la muncă”
SPORT Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul: „Dacă nu făcea greșeala aia…”
10:08, 27 Mar 2026
Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul: „Dacă nu făcea greșeala aia…”
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Paradoxul Inteligenței Artificiale: dacă îi ceri să se comporte ca un expert, o poți face mai puțin precisă

Cele mai noi

Trimite acest link pe