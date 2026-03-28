Ion Țiriac, mesaj DUR despre noul stadion Dinamo: „E cea mai mare prostie pe care am auzit-o în ultimii ani”

Ion Țiriac a vorbit despre situația noului stadion Dinamo, arenă ce se construiește în locul celei vechi din „Ștefan cel Mare”. Dar, omul de afaceri nu e de acord cu amplasarea acestei construcții în oraș și crede că va fi o mare problemă în zonă legată de locurile de parcare.

Lucrările de demolare sunt oprite temporar pentru că nu se pot dărâma lojile vechiului stadion, care aparțin unei alte firme, ACS FC Dinamo, și s-a convocat Adunarea Generală pentru a se stabili ce se va întâmpla în acest caz.

Noul stadion al lui Dinamo face parte dintr-un proiect de 172.000.000 de euro și trebuie să fie gata în 2028. Arena va avea 25.000 de locuri și dotări la cele mai înalte standarde UEFA.

Ion Țiriac, mesaj dur despre noul stadion Dinamo

„Mă puneți din nou într-o situație dificilă. Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o eu în ultimii ani. Știm foarte bine că nu mai poți face stadioane și săli de sport în mijlocul unui oraș. Îl faci undeva unde ai loc de 1.000 de locuri de parcare, dacă ai o sală de 2.000 de locuri. Dacă ai un stadion de 10.000 de locuri, trebuie să ai 5.000 de parcări.

Un stadion care să fie corect făcut, chiar dacă ai metrou lângă el, îți trebuie mii de locuri de parcare. Stadionul lui Dinamo a fost foarte frumos acum 50 de ani, însă nu își mai are locul acolo. Toată lumea trebuie să se uite puțin împrejur și să vadă ce se întâmplă în lume. Dacă nu ai parking, nu este în regulă din punct de vedere al securității.

Mă încântă că s-au găsit banii pentru a se face un stadion pentru Dinamo. Însă, Dinamo avea teren la Săftica, Dinamo își poate cumpăra un teren pe autostrada București – Ploiești, care să aibă 5.000 de locuri de parcare. Vă dați seama cât o să coste blocarea circulației doar ca să faci stadionul Dinamo? Nu suntem în Barcelona, unde fotbalul e religie și jumătate din oraș se oprește când joacă Barcelona sau Madrid. Și acolo este un dezastru, dar toată lumea acceptă treaba asta”, a declarat Ion Țiriac la deschiderea turneului Țiriac Open.