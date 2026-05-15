Dragoș Pîslaru se plânge că are un salariu mic și susține că „este întreținut” de soția sa. Ministrul a evitat să spună unde lucrează ea

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a dezvăluit că are un salariu de 2.300 de euro (aproximativ 12.000 de lei), dar se plânge că nu îi ajung banii pe care îi câștigă din funcția de ministru și susține că în acest moment este întreținut de soția sa. În declarația de avere completată anul trecut, el a dezvăluit că aceasta a avut un venit de 6.000 de lei/an, deci 500 de lei/lună. Ministrul a precizat că, între timp, soția lui s-a angajat, dar a ales să nu îi facă publice veniturile și nici nu a dezvăluit unde lucrează aceasta.

„Nu, soţia mea s-a angajat între timp şi… în fine, s-a angajat de doi ani de zile şi odată ce n-a mai fost nevoie să declar veniturile familiei am preferat să păstrez lucrul acesta separat. Asta încerc să vă spun. Soţia mea s-a angajat exact când eu riscam să rămân fără… la sfârşitul mandatului de… în perioada aceea când.. în 2024 spre final. De doi ani de zile este angajată”, a spus Dragoș Pîslaru la Antena 3.

Ministrul a precizat, în cadrul podcastului DeFapt.ro, că înainte de a ocupa această funcție publică câștiga 7.600 de euro lunar, astfel că acum este „întreținut” de soția sa.

„Chiar și în perioada în care nu mai eram europarlamentar, că europarlamentar poți să zici că e o excepție, aveam un salariu cu o organizație internațională de circa 7.600 de euro pe lună. Net”, a spus Pîslaru.

Întrebat cât câștigă acum, ministrul interimar a spus că este vorba de 2.300 de euro.

„În acest moment soția mea mă întreține, pot să declar asta și să îi mulțumesc și public. Ăsta este adevărul. Acest venit pe care îl am de circa 13.000 și un pic de lei, de fapt e 12.800, e o sumă care e mare față de veniturile din România”, a adăugat Dragoș Pîslaru.

Ministrul interimar a spus că a ales, ca în declarația de avere completată în 2026 pentru anul 2025, să nu mai dezvăluie veniturile soției. CCR a decis în mai 2025 că declarațiile de avere și de interese ale persoanelor care dețin funcții publice nu trebuie să includă bunurile și veniturile soților și copiilor.

„Da, atâta timp cât asta a fost şi decizia Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte veniturile mele transparenţa e totală, de-aceea am încercat să îmi protejez familia în modul acesta”, a spus Pîslaru.

Ministrul interimar s-a arătat deranjat de întrebările privind acest aspect al vieții sale personale.

„M-aţi sunat, este evident un demers jurnalistic, doar vreau să spun că în toată abordarea care priveşte munca mea, cred că aspectul acesta e unul dintre cele mai puţin legate de performanţă sau de lucrurile care ţin de evaluarea activităţii mele şi cumva cu cât intraţi mai mult în zona de lucruri personale şi de familie e un lucru care nu îmi face neapărat cinste unei evaluări instituţionale”, a adăugat Pîslaru.

În România, venitul mediu net este de 5.938 de lei.

