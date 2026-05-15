Mario Draghi, fost președinte al BCE și fost premier al Italiei, a explicat la Timișoara cum poate România să accelereze creșterea economică

Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene (BCE) și fost premier al Italiei, a transmis de la Timișoara un mesaj clar pentru România: Creșterea economică nu mai poate depinde doar de bănci, ci are nevoie de piață de capital, fonduri de pensii puternice, investiții în acțiuni și energie sigură.

„România nu este o țară mică și poate accelera creșterea dacă își folosește mai bine sursele interne de finanțare și dacă pune capitalul privat la lucru în economie”, a spus Mario Draghi la Timișoara, în marja conferinței Tech Talks by UPT 2026, organizată de Universitatea Politehnica Timișoara.

Evenimentul îl are pe Draghi ca invitat central, într-un dialog moderat de jurnalistul CNN Richard Quest, potrivit Mediafax.

„Dacă îl aveţi prin fonduri de pensii este foarte bine, încurajaţi investiţiile în acţiuni pentru a crea capital”, a spus Draghi, referindu-se la sistemul de pensii și la rolul pe care economisirea pe termen lung îl poate avea în finanțarea companiilor.

Fostul șef al BCE a mai spus că modelul finanțării inovației prin piața de capital este mai potrivit decât cel bazat pe credit bancar.

Mesajul vine într-un context în care România are deja o bază tot mai importantă de capital local, fondurile de pensii private au ajuns la active totale de 209,03 miliarde lei la finalul lui 2025, iar Pilonul II a cumulat 201,6 miliarde lei, conform datelor oferite de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Activele sistemului au ajuns la circa 11% din PIB, însă aproximativ 69% din portofolii sunt încă plasate în instrumente cu venit fix, în timp ce acțiunile reprezintă 26%.

Europa pierde teren în fața Statelor Unite

Draghi a mai explicat că Europa pierde teren în fața Statelor Unite, inclusiv pentru că firmele inovatoare găsesc peste Ocean capital mai ușor de atras și o piață uriașă de consumatori. Potrivit ZF.ro, fostul premier italian a spus că multe dintre companiile și startupurile europene de succes, mai ales din tehnologie, se mută în SUA pentru acces la o piață de capital mai puternică și la sute de milioane de clienți.

Pentru țara noastră este un avertisment direct: dacă banii din fondurile de pensii și economiile populației rămân blocați în instrumente defensive, economia poate rata finanțarea companiilor inovatoare. Însă, dacăsunt direcționați mai mult către acțiuni, listări și capital de risc, România poate transforma piața de capital într-un motor de creștere.

Draghi a legat prosperitatea viitoare și de energie. „Energia în viitor va fi factorul principal pentru prosperitatea unei ţări”, a spus fostul șef al BCE, atrăgând atenția că statele care nu au suficiente surse proprii vor depinde de alianțe, infrastructură și strategii comune.

Declarațiile sunt în linie cu raportul privind competitivitatea Europei, document în care Draghi avertizează că productivitatea slabă, costurile ridicate ale energiei, competiția globală și nevoia uriașă de investiții apasă tot mai puternic asupra prosperității europene.

Comisia Europeană arată că raportul Draghi stă la baza unor inițiative precum noua busolă a competitivității, prezentată în anul 2025.

