Ministrul Securității Naționale din Israel, Ben Gvir: „Am avut mulți inamici – romanii, naziștii, Hamas și Iran. Toți au încercat să ne distrugă”

Ministrul Securității Naționale din Israel și politician naționalist de dreapta, Itamar Ben Gvir, cel care a inițiat pedeapsa cu moartea prin spânzurare pentru toți palestinienii acuzați de acțiuni teroriste împotriva israelienilor, a ținut un discurs vineri în care a lăudat eforturile de război ale Israelului.

„Inamicii s-au schimbat de la o generație la alta – romanii, naziștii, astăzi Hamas și Iran.  Dar un lucru a rămas constant: toți au încercat să ne distrugă”, a spus ministrul.

„Ne aflăm într-o perioadă de ajutor divin. Ne aflăm într-o perioadă a începutului răscumpărării și trebuie pur și simplu să continuăm și să mergem înainte fără oprire.”, a adăugat oficialul.

Ben Gvir a încurajat migrarea din Fâșia Gaza și în Cisiordania, ba chiar i-a îndemnat pe israelieni să se stabilească în Liban.

„Trebuie – și avem planurile corecte – să încurajăm emigrarea din Gaza, să promovăm emigrarea în Cisiordania, să ne stabilim în Liban.Nu trebuie să cedăm în fața tuturor presiunilor, a tuturor dușmanilor, a tuturor celor răi. Am îndepărtat sediul UNRWA de aici, i-am îndepărtat, i-am expulzat.Asta ar trebui făcut cu toți cei răi.”, a spus ministrul.

La începutul lunii mai, Itamar Ben-Gvir și-a celebrat aniversarea de 50 de ani cu un tort inedit. Tortul era decorat cu un ștreang. Momentul când el a văzut tortul a fost filmat pe 2 mai, la Emunim, moshav-ul (așezarea israeliană) unde s-a desfășurat petrecerea.

Tortul i-a fost prezentat de către soția sa, făcând referire la noua lege care a reintrodus pedeapsa cu moartea. Ștreangul auriu decorativ era însoțit de un text:„Felicitări către ministrul Ben Gvir, uneori, visele se adeveresc”.Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a urat felicitări la telefon cu ocazia zilei sale de naștere.

