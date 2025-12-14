Bucureștiul are un Târg de Crăciun și în Parcul Circului, deschis până pe 8 ianuarie

Bucureștiul are un Târg de Crăciun și în parcul Circului, din Sectorul 2. Este vorba de „Târgul Metropolitan al Iernii”, deschis până pe 8 ianuarie 2026. „O atmosferă autentică de Crăciun, cu lumini, experiențe noi și distracție pentru toată familia”, transmit organizatorii.
„Aici intri într-o lume festivă, în care patinoarul strălucește până seara târziu, caruselul te poartă înapoi în copilărie, alături de copiii tăi, iar atelierele creative transformă orice zi obișnuită într-una memorabilă.
Seara, zona de food trucks se animă cu mirosuri tentante, muzică și forfotă. Este exact atmosfera care face orașul să vibreze în perioada sărbătorilor de Crăciun”, transmit organizatorii Târgului.
PROGRAMUL TÂRGULUI – ZILNIC, PÂNĂ PE 8 IANUARIE
Atracții permanente
Târgul are activități care se desfășoară pe tot parcursul lunii:
Invitați speciali:
Academia de Dans Andra Gogan
Audiția „Vioara Fermecată”
(Programul complet pentru fiecare zi este disponibil AICI)
Spectacole care completează atmosfera, cu producțiile din sala de spectacol a Circului Metropolitan:
Biletele pentru spectacole sunt disponibile online și la casierie.
Intrarea în târg este gratuită!