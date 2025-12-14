Bucureștiul are un Târg de Crăciun și în Parcul Circului, deschis până pe 8 ianuarie

Bucureștiul are un Târg de Crăciun și în parcul Circului, din Sectorul 2. Este vorba de „Târgul Metropolitan al Iernii”, deschis până pe 8 ianuarie 2026. „O atmosferă autentică de Crăciun, cu lumini, experiențe noi și distracție pentru toată familia”, transmit organizatorii.

„Aici intri într-o lume festivă, în care patinoarul strălucește până seara târziu, caruselul te poartă înapoi în copilărie, alături de copiii tăi, iar atelierele creative transformă orice zi obișnuită într-una memorabilă.

Seara, zona de food trucks se animă cu mirosuri tentante, muzică și forfotă. Este exact atmosfera care face orașul să vibreze în perioada sărbătorilor de Crăciun”, transmit organizatorii Târgului.

PROGRAMUL TÂRGULUI – ZILNIC, PÂNĂ PE 8 IANUARIE

Atracții permanente

Patinoar în aer liber: 10:00 – 22:00

Caruselul de poveste: 10:00 – 22:00

Food Trucks & Drinks: 16:00 – 22:00

Activități și ateliere pentru toate vârstele

Târgul are activități care se desfășoară pe tot parcursul lunii:

Storytelling – povești cu magie de iarnă

Ateliere RoCraft Kids – decorațiuni, creații, surprize

Pictez România / Pictez Verde – artă, joacă și descoperire

Photo Booth – fotografii memorabile, instant

FlowMotion – dans, energie și mișcare

Demonstrații artistice, mini-spectacole și întâlniri cu artiști îndrăgiți

Invitați speciali:

Academia de Dans Andra Gogan

Audiția „Vioara Fermecată”

(Programul complet pentru fiecare zi este disponibil AICI)

Spectacole care completează atmosfera, cu producțiile din sala de spectacol a Circului Metropolitan:

Aerofonik

Apolodor

Best of Metropolitan

Biletele pentru spectacole sunt disponibile online și la casierie.

Intrarea în târg este gratuită!