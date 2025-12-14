Prima pagină » Diverse » Bucureștiul are un Târg de Crăciun și în Parcul Circului, deschis până pe 8 ianuarie

Bucureștiul are un Târg de Crăciun și în Parcul Circului, deschis până pe 8 ianuarie

14 dec. 2025, 17:07, Diverse
Bucureștiul are un Târg de Crăciun și în Parcul Circului, deschis până pe 8 ianuarie

Bucureștiul are un Târg de Crăciun și în parcul Circului, din Sectorul 2. Este vorba de „Târgul Metropolitan al Iernii”, deschis până pe 8 ianuarie 2026. „O atmosferă autentică de Crăciun, cu lumini, experiențe noi și distracție pentru toată familia”, transmit organizatorii.

„Aici intri într-o lume festivă, în care patinoarul strălucește până seara târziu, caruselul te poartă înapoi în copilărie, alături de copiii tăi, iar atelierele creative transformă orice zi obișnuită într-una memorabilă.

Seara, zona de food trucks se animă cu mirosuri tentante, muzică și forfotă. Este exact atmosfera care face orașul să vibreze în perioada sărbătorilor de Crăciun”, transmit organizatorii Târgului.

PROGRAMUL TÂRGULUI – ZILNIC, PÂNĂ PE 8 IANUARIE

Atracții permanente

  • Patinoar în aer liber: 10:00 – 22:00
  • Caruselul de poveste: 10:00 – 22:00
  • Food Trucks & Drinks: 16:00 – 22:00
  • Activități și ateliere pentru toate vârstele

Târgul are activități care se desfășoară pe tot parcursul lunii:

  • Storytelling – povești cu magie de iarnă
  • Ateliere RoCraft Kids – decorațiuni, creații, surprize
  • Pictez România / Pictez Verde – artă, joacă și descoperire
  • Photo Booth – fotografii memorabile, instant
  • FlowMotion – dans, energie și mișcare

Demonstrații artistice, mini-spectacole și întâlniri cu artiști îndrăgiți

Invitați speciali:

Academia de Dans Andra Gogan

Audiția „Vioara Fermecată”

(Programul complet pentru fiecare zi este disponibil AICI)

Spectacole care completează atmosfera, cu producțiile din sala de spectacol a Circului Metropolitan:

  • Aerofonik
  • Apolodor
  • Best of Metropolitan

Biletele pentru spectacole sunt disponibile online și la casierie.

Intrarea în târg este gratuită!

Recomandarea video

Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost VANDALIZATĂ! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Urșii polari par să se adapteze la climate mai calde, arată un studiu
CONTROVERSĂ Un alt personaj controversat din epoca Kovesi se lipește de protestul USR / Rezist. Augustin Lazăr, fost procuror general al României, pensionat special: „Ministerul Public este provocat să clarifice judiciar o problemă fierbinte”
17:32
Un alt personaj controversat din epoca Kovesi se lipește de protestul USR / Rezist. Augustin Lazăr, fost procuror general al României, pensionat special: „Ministerul Public este provocat să clarifice judiciar o problemă fierbinte”
SPORT România GĂZDUIEȘTE un Campionat European la anul. „Schimbă destine”
17:24
România GĂZDUIEȘTE un Campionat European la anul. „Schimbă destine”
Ministrul Justiției, în exclusivitate pentru Gândul, despre scandalul din Magistratură: „Nicușor Dan nu m-a sunat / M-a contactat Ilie Bolojan, ca să facem un grup de lucru”. Ce urmează în scandalul momentului
17:06
Ministrul Justiției, în exclusivitate pentru Gândul, despre scandalul din Magistratură: „Nicușor Dan nu m-a sunat / M-a contactat Ilie Bolojan, ca să facem un grup de lucru”. Ce urmează în scandalul momentului
JUSTIȚIE Inspecția judiciară va prezenta în următoarele zile un raport după scandalul din justiție: „O parte din elementele prezentate în presă s-au aflat, deja, în atenția noastră”
17:01
Inspecția judiciară va prezenta în următoarele zile un raport după scandalul din justiție: „O parte din elementele prezentate în presă s-au aflat, deja, în atenția noastră”
UPDATE 🚨 Baie de sânge pe o plajă în Australia. 12 morți și 29 răniți, după ce doi atacatori au deschis focul
16:31
🚨 Baie de sânge pe o plajă în Australia. 12 morți și 29 răniți, după ce doi atacatori au deschis focul
CONTROVERSĂ Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii
16:22
Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii

Cele mai noi