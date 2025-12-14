Prima pagină » Actualitate » Cât plătesc turiștii pentru o porție de ciorbă sau tocăniță în stațiunea Durău. Aici s-a deschis una dintre primele pârtii din țară, în acest sezon

Cât plătesc turiștii pentru o porție de ciorbă sau tocăniță în stațiunea Durău. Aici s-a deschis una dintre primele pârtii din țară, în acest sezon

15 dec. 2025, 00:13, Actualitate
Cât plătesc turiștii pentru o porție de ciorbă sau tocăniță în stațiunea Durău. Aici s-a deschis una dintre primele pârtii din țară, în acest sezon
Cât plătesc turiștii pentru o porție de ciorbă sau tocăniță în stațiunea Durău

În stațiunea Durău s-a deschis una dintre primele pârtii din țară, în acest sezon. Turiștii care ajung să practice sporturi de iarnă, aici, au ocazia să se înfrupte și din bunătăți culinare. Iată cât costă o porție de ciorbă sau tocăniță.

Încă de la începutul acestei luni au fost deschise mai multe pârtii de ski, pentru ca turiștii să se poată bucura de practicarea sporturilor de iarnă. De pildă, în acest weekend (13-14 decembrie 2025), distracția a fost în toi în mai multe stațiuni montane din România, printre care și în stațiunea Durău (județul Neamț).

Distracție în stațiunea Durău

Chiar și în condițiile în care nu a nins, încă, în stațiune, iar temperaturile se mențin pozitive, administratorii de pârtii au deschis câteva zone cu zăpadă artificială. La Durău, de exemplu, copiii au fost cei mai bucuroși când au alunecat cu saniile pe pârtie. Între timp, adulții au putut să se înfrupte din diverse preparate tradiționale.

„Este prima oară anul acesta și încă nu a nins și am așteptat cu drag. I-am zis lui mama să mergem și să ne dăm și noi”, a povestit un copil venit pe pârtie, arată Observatornews.ro.

Turiștii vin pe pârtia de ski de la Durău / foto: captură video

Cât costă o porție de ciorbă sau de tocăniță?

Turiștii care au ales să își ia cazare în stațiune, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, au plătit între 400 și 1.200 de lei pe noapte. Un manager de hotel a dezvăluit că au fost pregătite, deja, pachete cu demipensiune de Crăciun, dar și cele cu pensiune completă de Revelion. Meniul este variat. Pentru o porție de ciorbă de hribi, de pildă, un turist plătește 28 de lei. O porție de tocăniță costă 50 de lei, iar un desert are prețul de 35 de lei.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock, captură video Observator

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Ponta demolează USR. „Rețeaua reziștilor nu e votată de români/Au acaparat tot, mai vor să pună mâna pe Înalta Curte și pe DNA/România nu mai e apărată/Justiția va fi din nou capturată”
22:36
Ponta demolează USR. „Rețeaua reziștilor nu e votată de români/Au acaparat tot, mai vor să pună mâna pe Înalta Curte și pe DNA/România nu mai e apărată/Justiția va fi din nou capturată”
TURISM Cât va costa un sejur de 7 zile în Bulgaria, după trecerea la moneda euro, din 2026. Cât plătesc turiștii pentru cazarea la un hotel de 3 stele
22:06
Cât va costa un sejur de 7 zile în Bulgaria, după trecerea la moneda euro, din 2026. Cât plătesc turiștii pentru cazarea la un hotel de 3 stele
FLASH NEWS Studenții din Oradea au ieșit în stradă, dar nu au protestat pentru justiție, ci contra tăierii burselor: „La Palat e sărbătoare, în cămine, foame mare!”
21:58
Studenții din Oradea au ieșit în stradă, dar nu au protestat pentru justiție, ci contra tăierii burselor: „La Palat e sărbătoare, în cămine, foame mare!”
FLASH NEWS Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția”
21:21
Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția”
NEWS ALERT Băsescu se lipește de războiul din justiție: „Predoiu ar trebui să plece într-o vacanță/ Trebuie modificate legile justiției”
20:41
Băsescu se lipește de războiul din justiție: „Predoiu ar trebui să plece într-o vacanță/ Trebuie modificate legile justiției”
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost VANDALIZATĂ! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
De ce am primit din partea SUA mesajul „să vă apere francezii”. Expert: „În aceste condiții, nu este surprinzător”
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Cancan.ro
Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a confirmat cea mai veche și mai îndepărtată supernovă observată vreodată
NEWS ALERT Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări
21:36
Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Negocierile lui Volodimir Zelenski cu Steve Witkoff și Jared Kushner s-au încheiat după 5 ore. Urmează să fie reluate mâine dimineață
21:15
🚨 Pace în Ucraina. Negocierile lui Volodimir Zelenski cu Steve Witkoff și Jared Kushner s-au încheiat după 5 ore. Urmează să fie reluate mâine dimineață
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
20:48
Marius Tucă Show începe luni, 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:46
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
CONTROVERSĂ Băsescu o detonează pe Kovesi în direct: „Greșeala care s-a făcut în DNA a fost spectacolul/A fost un parteneriat între Kovesi și presă, care a pus presiune pe instanțe”
20:33
Băsescu o detonează pe Kovesi în direct: „Greșeala care s-a făcut în DNA a fost spectacolul/A fost un parteneriat între Kovesi și presă, care a pus presiune pe instanțe”
EXTERNE Scandal într-o familie de italieni. O badantă a dat-o în judecată pe nepoata bătrânului pe care l-a îngrijit, pentru o moștenire de 1,39 mil.€
20:31
Scandal într-o familie de italieni. O badantă a dat-o în judecată pe nepoata bătrânului pe care l-a îngrijit, pentru o moștenire de 1,39 mil.€

Cele mai noi