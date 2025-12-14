Cât plătesc turiștii pentru o porție de ciorbă sau tocăniță în stațiunea Durău. Aici s-a deschis una dintre primele pârtii din țară, în acest sezon

În stațiunea Durău s-a deschis una dintre primele pârtii din țară, în acest sezon. Turiștii care ajung să practice sporturi de iarnă, aici, au ocazia să se înfrupte și din bunătăți culinare. Iată cât costă o porție de ciorbă sau tocăniță.

Încă de la începutul acestei luni au fost deschise mai multe pârtii de ski, pentru ca turiștii să se poată bucura de practicarea sporturilor de iarnă. De pildă, în acest weekend (13-14 decembrie 2025), distracția a fost în toi în mai multe stațiuni montane din România, printre care și în stațiunea Durău (județul Neamț).

Distracție în stațiunea Durău

Chiar și în condițiile în care nu a nins, încă, în stațiune, iar temperaturile se mențin pozitive, administratorii de pârtii au deschis câteva zone cu zăpadă artificială. La Durău, de exemplu, copiii au fost cei mai bucuroși când au alunecat cu saniile pe pârtie. Între timp, adulții au putut să se înfrupte din diverse preparate tradiționale.

„Este prima oară anul acesta și încă nu a nins și am așteptat cu drag. I-am zis lui mama să mergem și să ne dăm și noi”, a povestit un copil venit pe pârtie, arată Observatornews.ro.

Cât costă o porție de ciorbă sau de tocăniță?

Turiștii care au ales să își ia cazare în stațiune, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, au plătit între 400 și 1.200 de lei pe noapte. Un manager de hotel a dezvăluit că au fost pregătite, deja, pachete cu demipensiune de Crăciun, dar și cele cu pensiune completă de Revelion. Meniul este variat. Pentru o porție de ciorbă de hribi, de pildă, un turist plătește 28 de lei. O porție de tocăniță costă 50 de lei, iar un desert are prețul de 35 de lei.

