Acuzații grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu în ultimul interviu, dar fără dovezi

Judecătoarea Raluca Moroșanu a ieșit la „atac” în ultimul interviu acordat pentru Recorder. În cadrul interviului de natură confesivă, judecătoarea de la Curtea de Apel București a descris cum s-au abătut „teroarea” și presiunile în interiorul instanței. A lansat o serie de acuzații, însă fără să prezinte și o serie de dovezi concrete. Vă reamintim că judecătoarea l-a susținut pe Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul publicației (detaliile AICI).

În cadrul interviului, judecătoarea a lansat o serie de acuzații grave, vorbind despre un anumit tip de „control” în interior instanței, precum și despre „completuri schimbate ca să influențeze dosare” și un sistem care ar fi devenit „ca un SRL”. Acuzațiile, în schimb, nu au fost susținute de dovezi (date clare, nume, documente sau chiar și decizii motivate).

Judecătoarea CAB a lansat acuzații fără dovezi

Judecătoarea a punctat, în interviu, că pentru o schimbare, „doamna Lia Savonea trebuie să plece”. Ieșirea publică a judecătoarei este prezentată sub forma unui „ultim pas” asumat, iar modul în care personalizează „răul” într-un singur nume întărește ideea că asistăm și la o confruntare internă, nu doar la un denunț instituțional. Declarațiile și le-a continuat fără să aducă exemple verificabile sau date care să susțină „atacul”.

„O spun direct și foarte clar: dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece… din întreg sistemul. Trebuie să plece din magistratură”, afirmă Moroșanu.

A făcut referire și la momentul în care microfoanele au captat cuvintele spuse în șoaptă, în timpul conferinței.

„M-am întrebat cum e posibil ca, în anul 2025, doi judecători care vorbesc la telefon să se gândească dacă nu cumva sunt ascultați”, a continuat ea.

Judecătoarea a mai susținut că magistrații poartă discuțiile „ascuns, prin birouri”. Judecătoarea Raluca Moroșanu a explicat și motivul pentru care s-a prezentat în robă, la conferința de presă a conducerii Curții de Apel București. Ea a susținut că decizia a fost una deliberată, în urma unui mesaj intern pe care îl primise. Li s-ar fi spus să se prezinte „în număr cât mai mare” la această conferință de presă. „Am văzut negru în fața ochilor. Eram chemați să-i susținem pe cei care ne terorizează”, a continuat ea.

Raluca Moroșanu: „Suntem ca niște angajați ai unui SRL”

Judecătoarea a mai menționat că președinta instanței numește vicepreședinții și președinții de secție – „Toată puterea este în mâna președintelui instanței”. În același timp, a susținut că judecătorii nu mai sunt consultați și că nici nu li s-ar comunica hotărârile, spunând că „suntem ca niște angajați ai unui SRL”.

Interviul conține acuzații grave privind schimbarea completurilor de judecată, despre care judecătoarea Raluca Moroșanu afirmă că ar fi făcute pentru a influența dosarele. Ea susține că unii judecători au fost înlocuiți brusc, fără solicitare din partea lor, însă nu sunt oferite exemple concrete sau dovezi care să susțină aceste afirmații.

Alte declarații făcute de judecătoarea de la CAB, Raluca Moroșanu:

„Un judecător tentat de corupție nu are nici cea mai mică teamă” – judecătoarea susține că dacă în trecut erau cazuri izolate de corupție sancționate penal, acum nu ar fi exista instrumente de descurajare a acestui comportament.

„Problemele reale ale justiției sunt volumul de muncă, lipsa de personal, infrastructura” – Ea a susținut că judecătorii ajung să împartă o sală de judecată cu zeci de colegi.

