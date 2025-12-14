Prima pagină » Justiție » Acuzații grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu în ultimul interviu, dar fără dovezi

Acuzații grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu în ultimul interviu, dar fără dovezi

15 dec. 2025, 00:00, Justiție
Acuzații grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu în ultimul interviu, dar fără dovezi

Judecătoarea Raluca Moroșanu a ieșit la „atac” în ultimul interviu acordat pentru Recorder. În cadrul interviului de natură confesivă, judecătoarea de la Curtea de Apel București a descris cum s-au abătut „teroarea” și presiunile în interiorul instanței. A lansat o serie de acuzații, însă fără să prezinte și o serie de dovezi concrete. Vă reamintim că judecătoarea l-a susținut pe Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul publicației (detaliile AICI).

În cadrul interviului, judecătoarea a lansat o serie de acuzații grave, vorbind despre un anumit tip de „control” în interior instanței, precum și despre „completuri schimbate ca să influențeze dosare” și un sistem care ar fi devenit „ca un SRL”. Acuzațiile, în schimb, nu au fost susținute de dovezi (date clare, nume, documente sau chiar și decizii motivate).

Judecătoarea CAB a lansat acuzații fără dovezi

Judecătoarea a punctat, în interviu, că pentru o schimbare, „doamna Lia Savonea trebuie să plece”. Ieșirea publică a judecătoarei este prezentată sub forma unui „ultim pas” asumat, iar modul în care personalizează „răul” într-un singur nume întărește ideea că asistăm și la o confruntare internă, nu doar la un denunț instituțional. Declarațiile și le-a continuat fără să aducă exemple verificabile sau date care să susțină „atacul”.

„O spun direct și foarte clar: dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece… din întreg sistemul. Trebuie să plece din magistratură”, afirmă Moroșanu.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a acordat un interviu pentru Recorder / foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Judecătoarea Raluca Moroșanu a acordat un interviu pentru Recorder / foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

A făcut referire și la momentul în care microfoanele au captat cuvintele spuse în șoaptă, în timpul conferinței.

„M-am întrebat cum e posibil ca, în anul 2025, doi judecători care vorbesc la telefon să se gândească dacă nu cumva sunt ascultați”, a continuat ea.

Judecătoarea a mai susținut că magistrații poartă discuțiile „ascuns, prin birouri”. Judecătoarea Raluca Moroșanu a explicat și motivul pentru care s-a prezentat în robă, la conferința de presă a conducerii Curții de Apel București. Ea a susținut că decizia a fost una deliberată, în urma unui mesaj intern pe care îl primise. Li s-ar fi spus să se prezinte „în număr cât mai mare” la această conferință de presă. „Am văzut negru în fața ochilor. Eram chemați să-i susținem pe cei care ne terorizează”, a continuat ea.

Raluca Moroșanu: „Suntem ca niște angajați ai unui SRL”

Judecătoarea a mai menționat că președinta instanței numește vicepreședinții și președinții de secție – „Toată puterea este în mâna președintelui instanței”. În același timp, a susținut că judecătorii nu mai sunt consultați și că nici nu li s-ar comunica hotărârile, spunând că „suntem ca niște angajați ai unui SRL”.

Interviul conține acuzații grave privind schimbarea completurilor de judecată, despre care judecătoarea Raluca Moroșanu afirmă că ar fi făcute pentru a influența dosarele. Ea susține că unii judecători au fost înlocuiți brusc, fără solicitare din partea lor, însă nu sunt oferite exemple concrete sau dovezi care să susțină aceste afirmații.

Alte declarații făcute de judecătoarea de la CAB, Raluca Moroșanu:

  • „Un judecător tentat de corupție nu are nici cea mai mică teamă” – judecătoarea susține că dacă în trecut erau cazuri izolate de corupție sancționate penal, acum nu ar fi exista instrumente de descurajare a acestui comportament.
  • „Problemele reale ale justiției sunt volumul de muncă, lipsa de personal, infrastructura” – Ea a susținut că judecătorii ajung să împartă o sală de judecată cu zeci de colegi.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Băsescu o detonează pe Kovesi în direct: „Greșeala care s-a făcut în DNA a fost spectacolul/A fost un parteneriat între Kovesi și presă, care a pus presiune pe instanțe”
20:33
Băsescu o detonează pe Kovesi în direct: „Greșeala care s-a făcut în DNA a fost spectacolul/A fost un parteneriat între Kovesi și presă, care a pus presiune pe instanțe”
JUSTIȚIE Primele declarații ale judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de presă cu scântei de la Curtea de Apel București: „Este posibil să fiu exclusă din magistratură”. Magistrata era cercetată disciplinar înainte de scandalul din justiție
18:12
Primele declarații ale judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de presă cu scântei de la Curtea de Apel București: „Este posibil să fiu exclusă din magistratură”. Magistrata era cercetată disciplinar înainte de scandalul din justiție
UPDATE 🚨 A 5-a zi de “proteste spontane”. Protestul se stinge. Au mai rămas 1.000 de oameni în Piața Victoriei
18:08
🚨 A 5-a zi de “proteste spontane”. Protestul se stinge. Au mai rămas 1.000 de oameni în Piața Victoriei
CONTROVERSĂ Un alt personaj controversat din epoca Kovesi se lipește de protestul USR / Rezist. Augustin Lazăr, fost procuror general al României, pensionat special: „Ministerul Public este provocat să clarifice judiciar o problemă fierbinte”
17:32
Un alt personaj controversat din epoca Kovesi se lipește de protestul USR / Rezist. Augustin Lazăr, fost procuror general al României, pensionat special: „Ministerul Public este provocat să clarifice judiciar o problemă fierbinte”
JUSTIȚIE Inspecția judiciară va prezenta în următoarele zile un raport după scandalul din justiție: „O parte din elementele prezentate în presă s-au aflat, deja, în atenția noastră”
17:01
Inspecția judiciară va prezenta în următoarele zile un raport după scandalul din justiție: „O parte din elementele prezentate în presă s-au aflat, deja, în atenția noastră”
EXCLUSIV După procurori DNA, și judecători de la Tribunalul București se disociază de mișcarea USR/Rezist din Justiție: „Se încearcă denaturarea intenției noastre. Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate”
16:15
După procurori DNA, și judecători de la Tribunalul București se disociază de mișcarea USR/Rezist din Justiție: „Se încearcă denaturarea intenției noastre. Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate”
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost VANDALIZATĂ! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
De ce am primit din partea SUA mesajul „să vă apere francezii”. Expert: „În aceste condiții, nu este surprinzător”
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Cancan.ro
Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a confirmat cea mai veche și mai îndepărtată supernovă observată vreodată
NEWS ALERT Ponta demolează USR. „Rețeaua reziștilor nu e votată de români/Au acaparat tot, mai vor să pună mâna pe Înalta Curte și pe DNA/România nu mai e apărată/Justiția va fi din nou capturată”
22:36
Ponta demolează USR. „Rețeaua reziștilor nu e votată de români/Au acaparat tot, mai vor să pună mâna pe Înalta Curte și pe DNA/România nu mai e apărată/Justiția va fi din nou capturată”
TURISM Cât va costa un sejur de 7 zile în Bulgaria, după trecerea la moneda euro, din 2026. Cât plătesc turiștii pentru cazarea la un hotel de 3 stele
22:06
Cât va costa un sejur de 7 zile în Bulgaria, după trecerea la moneda euro, din 2026. Cât plătesc turiștii pentru cazarea la un hotel de 3 stele
FLASH NEWS Studenții din Oradea au ieșit în stradă, dar nu au protestat pentru justiție, ci contra tăierii burselor: „La Palat e sărbătoare, în cămine, foame mare!”
21:58
Studenții din Oradea au ieșit în stradă, dar nu au protestat pentru justiție, ci contra tăierii burselor: „La Palat e sărbătoare, în cămine, foame mare!”
NEWS ALERT Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări
21:36
Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări
FLASH NEWS Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția”
21:21
Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția”

Cele mai noi