Cetățenii români care riscă să rămână luni întregi fără pensie, după ce au muncit în străinătate și se întorc în țară. Care este motivul

14 dec. 2025, 22:53, Actualitate
Cetățenii români care au muncit în peste hotare și se întorc în România, cu scopul de a-și obține pensia, riscă să rămână luni întregi fără venit, avertizează Avocatul Poporului într-un raport special. Acesta a cerut reguli mai clare pentru recunoașterea stagiilor de cotizare din afara României și, de altfel, atrage atenția asupra dosarelor care rămân blocate pe o perioadă îndelungată.

Avocatul Poporului atrage atenția asupra unui fenomen care îi poate afecta direct pe unii dintre cetățenii români. Și anume, faptul că persoanele care au lucrat în străinătate și se întorc în România, cu scopul de obținere a pensiei, riscă să rămână luni întregi fără ea. În cadrul raportului special emis de Avocatul Poporului (disponibil AICI), instituția a îndreptat atenția și către frecvența petițiilor din ultima perioadă privind „o posibilă vătămare a dreptului la pensie”, care se leagă de dreptul pentru „un nivel de trai decent”, așa cum arată art. 47 alin. (2) din Constituția României.

Puncte critice aduse în atenție de raportul special al Avocatului Poporului

„În ultima perioadă Avocatul Poporului a fost în mod frecvent sesizată cu petiții care au ca obiect o posibilă vătămare a dreptului la pensie, circumscris dreptului la un nivel de trai decent, prevăzut de art. 47 alin. (2) din Constituția României.

De aceea, raportul special ridică o problemă de interes public, iar exercitarea reală și efectivă a dreptului protejat de art. 1 din Protocolul nr. 1 poate să necesite măsuri pozitive de protecție, «în special atunci când există o legătură directă între măsurile pe care reclamantul le poate aștepta în mod legitim din partea autorităților și dreptul la respectarea efectivă a „bunurilor” sale»”, se menționează în raport.

Avocatul Poporului avertizează asupra modului în care dosarele de pensii pot rămâne blocate în cazul românilor care au lucrat în străinătate și s-au întors în țară / sursă foto: Shutterstock

Raportul special aduce în atenție un punct critic: decizia provizorie emisă de casele teritoriale de pensii până când se comunică datele către autoritățile din străinătate. Situația se acutizează în momentul în care aceste decizii provizorii sunt respinse. Astfel de întârzieri ale deciziilor apar în urma lipsei răspunsurilor pe care ar fi trebuit să le ofere instituțiile străine. Pe listă se adaugă și transmiterea defectuoasă a informațiilor între instituții.

„Potrivit legislației în vigoare, până la comunicarea informațiilor de către autoritățile din străinătate, casele teritoriale de pensii emit o decizie provizorie de acordare a pensiei care nu poate fi contestată, astfel că solicitanții nu-și pot exercita drepturile care decurg din principiul accesului liber la justiție (contestație, cerere de chemare în judecată).

Așadar, dificultățile apar atunci când decizia provizorie este una de respingere, invocânduse neîndeplinirea condițiilor minim necesare pentru acordarea dreptului la pensie, în lipsa adăugării stagiului de cotizare efectuat în străinătate sau când cuantumul nu este considerat legal de către beneficiarul dreptului la pensie”, se arată în raport.

Alte situații problematice:

  • Pensionarii care locuiesc în țara natală (România), dar cer recalcularea prin adăugarea stagiilor din străinătate obținute după pensionare;
  • Cetățenii români care au reședință în străinătate și care doresc să li se recunoască dreptul la pensie în țara de reședință;
  • Cetățenii români care beneficiază de pensii europene de invaliditate și care sunt nevoiți să se prezinte la reevaluarea medicală.

„Problematica analizată implică două dimensiuni: una externă, raportată la recunoașterea stagiilor de cotizare efectuate în străinătate de cetățenii români, respectiv una internă, raportată la obligațiile legale ale instituțiilor publice naționale, competente să stabilească într-o manieră efectivă drepturile beneficiarilor în domeniul pensiilor”, se mai arată în raport.

Cele mai noi