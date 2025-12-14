Cât va costa un sejur de 7 zile în Bulgaria, după trecerea la moneda euro, din 2026. Cât plătesc turiștii pentru cazarea la un hotel de 3 stele

Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie 2026, aspect care va afecta tarifele pachetelor turistice. Iată cât va costa un sejur de 7 zile pentru o persoană, dar și cazarea la un hotel de 3 sau 4 stele.

Bulgaria se află printre preferințele de top ale turiștilor români, în materie de vacanțe. Sejururile de vară la Marea Neagră au tarife competitive cu cele din stațiunile de pe litoralul românesc, iar tot mai mulți cetățeni români încep să fie mai atenți la bugetul alocat concediilor. Acum, după ce Bulgaria va trece la moneda euro (1 ianuarie 2026), se așteaptă ca prețurile pentru pachetele de vacanță să crească.

Prețuri mai mari pe litoralul din Bulgaria din 2026

Creșterile prețurilor ar putea fi între 5%-15%, spun specialiștii în domeniu. Odată cu trecerea la moneda euro, turiștii vor simți o ușoară creștere a prețurilor la cazare și servicii, pe litoralul bulgăresc. Însă, cât ar putea ajunge să coste un sejur de o săptămână pentru o singură persoană? Tarifele diferă în funcție de stațiune, precum și de spațiul de cazare sau diverse facilități.

Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Albena, Balchik, Nessebar sau Sfântul Constantin și Elena sunt câteva dintre stațiunile aflate în topul preferințelor turiștilor.

Turiștii care optează pentru un sejur de 7 zile pe litoralul bulgăresc vor plăti între 700 și 1.100 de euro de persoană. Prețul oscilează în funcție de serviciile incluse și de categoria hotelului. De exemplu, turistul ca va opta pentru un sejur de 7 zile, în iulie 2026, la un hotel de 5 stele, va plăti între 550 și 1.100 de euro.

Există și opțiuni ușor mai ieftine în cazul cazării la hoteluri cotate la 3 și 4 stele. Un turist ar putea plăti până la 700 de euro, pentru o săptămână de concediu, scrie Playtech.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ