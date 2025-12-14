Într-o intervenție în direct la România TV, duminică seara, Victor Ponta a avertizat că scandalul din justiție este menit să acopere adevărata capturare a ei, care va urma foarte curând. Fostul premier consideră că rețeaua rezist reprezintă un partid de 10%, fără legimitate politică, acesta punând deja mâna pe ministere cheie și dorind să captureze și DNA sau Înalta Curte de Casație și Justiție.

În opinia fostului premier, România este o țară jefuită și care nu mai este apărată de cei care au obligația prin lege să o facă.

Justiția va din nou capturată. Durează mult procesele, sunt scumpi avocații. România nu își urmărește propriile interese. E o țară jefuită. Nu e apărată de cei care ar trebui să o apere.

Cum funcționează rețeaua reziștilor finanțați din afară

Ponta a arătat că rețeaua de proteste este susținută de USR, un partid avid de putere, care deși a fost ales de un grup minor de români, a capturat 4 ministere cheie și și-a propus să pună mâna și pe DNA sau Înalta. În opinia politicianului, această rețea esre finanțată de George Soros și de Franța.

USR e susținut de la Paris, de banii lui Soros, ocupă pozițiile cheie. România e acaparată de o grupare mică, ne închide industria de apărare ca să dea bani în Franța. O să cumpărăm armament din Franța. Fără controlul Înaltei Curți și a DNA puteau să aibă probleme. Justiția care ar trebui să lucreze pentru oameni va lucra din nou pentru această rețea de ONG-iști, a completat Ponta.

Chestionat de moderatorul emisiunii de la România TV dacă este normal ca denunțătorul din ancheta Recorder, judecătorul Beșu, să fie și ofițer acoperit, fostul premier a punctat că serviciile funcționează și aici: Bineînțeles că au oameni infiltrați.