Deși protestele inflamate de difuzarea documentarului Recorder au cuprins țara, mai sunt tineri care protestează și din alte motive decât apărarea justiției și eliberarea ei din captivitate. Astfel, aproape 30 de studenți au protestat în fața Prefecturii Bihor, exprimându-și nemulțumirea față de tăierea burselor, în urma măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan.

Protestatarii din Bihor au avertizat că reducerea bugetului alocat educației le amenință traiul de zi cu zi, dar și viitorul.

Protest al tinerilor în fața Prefecturii Bihor, județul care l-a dat țării pe Ilie Bolojan

Aproximativ 30 de tineri, majoritatea studenți, dar și câțiva elevi, au organizat joi seară un protest în fața Prefecturii Bihor, județul în care s-a născut premierul Ilie Bolojan, fost primar al Oradei (foto). În plină austeritate, așa cum a scris Gândul, Oradea cheltuiește resurse publice uriașe, de 1 milion de lei, pentru a-și face reclamă prin trustul lui Dan Voiculescu.

Participanții au afișat pancarte cu mesaje extrem de ritice la adresa Guvernului și au scandat unor lozinci împotriva politicienilor, cu aluzii transparente la aroganța acestora, care pun în cârca românilor de rând povara crizei economice.

S-au strigat lozinci precum „Nu există deficit pentru banii la partid”, „La Palat e sărbătoare, în cămine, foame mare”, „Fără burse și transport, învățământul e mort” și „Nu stăm în clasă, foamea ne apasă”. O tânără a folosit o tabletă pentru a afișa mesajele, scrie presa locală.

Protestatarii acuză Guvernul că distruge educația

„Nu-i credem că nu sunt bani!”, a fost unul din sloganele cele mai sonore în timpul manifestației. Larisa Popa, organizatoarea protestului și studentă în anul II la Universitatea din Oradea, a subliniat: „Știu că v-ați săturat ca Educația să fie mereu pe ultimul loc în societate. V-ați săturat să fiți valorificați sub nivelul mării, iar cu acest scop ne-am strâns aici, să le demonstrăm că nu vom înghiți aceste nedreptăți și nu vom fi pasivi la rănile pe care ni le produc. Astăzi, ne opunem risipei viitorului nostru și tăierilor prin austeritate, nu-i credem când ne spun că nu sunt bani”.

Larisa a adăugat că bursele reprezintă un instrument vital pentru echitatea socială.

„Pentru noi, o bursă înseamnă chiria plătită, o mâncare caldă, o carte cumpărată. Când bursele sunt insuficiente sau întârziate, ce ne cer de fapt? Ne cer să alegem între pasiunile noastre, între a învăța sau a munci 12 ore pe zi pentru salarii de nimic! Nu vom renunța la studii din cauza lăcomiei lor. Noi nu acceptăm ca accesul la educație și cunoaștere să devină un privilegiu de clasă”, a conchis Larisa, aplaudată de ceilalți protestatari.

Studiu de caz: Larisa, orfană de ambii părinți, a rămas fără bursa socială

Larisa este un caz tipic al efectelor negative ale măsurilor adoptate de Guvern, scrie ebihoreanul. Orfană de ambii părinți, tânăra s-a mutat dintr-un sat din Bihor la Oradea pentru a urma o facultate, însă suportă efectele măsurilor de austeritate. Deși este scutită de taxa de școlarizare, bursa socială pe care o primea, în valoare de 900 de lei, nu mai este disponibilă. Astfel, a fost nevoită să se angajeze ca vânzătoare într-un magazin, având un program de muncă de 8 ore în ture și fiind nevoită să își neglijeze studiile.

Olimpicii au rămas fără bursa de excelență

O altă victimă a deciziilor Guvernului este Iulia Pop, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Emanuil Gojdu și câștigătoare a olimpiadei de creație digitală, care nu mai beneficiază de nicio bursă. Olimpicii nu mai primesc bursa de excelență, ci doar o recompensă financiară dacă se află în primele 15% din clasa lor. Însă, acest lucru este imposibil pentru mulți, în special în clasele cu performanțe ridicate.

„Protestez pentru că, într-o țară ca România, reducerea fondurilor pentru educație afectează profund tineretul și viitoarele generații care vor avea responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea acestei țări. Tăierile brutale din educație demonstrează indiferența față de persoanele care lucrează în învățământ și față de cei care ar trebui să beneficieze de pe urma acestui sistem”, a afirmat Iulia pentru sursa citată.

Tânăra este dezamăgită de aleșii politici, remarcând că, în loc să atragă cele mai bune cadre didactice, măsurile actuale favorizează angajarea profesorilor care nu au găsit locuri de muncă în alte domenii.

S-a cerut demisia ministrului David

De menționat faptul că protestatarii din Oradea au cerut demisia ministrului Daniel David, precum și implementarea transportului feroviar gratuit pentru studenți pe toate rutele, menționând că în prezent acesta este disponibil doar între localitatea de origine și cea de studiu. De asemenea, au solicitat respectarea revendicărilor angajaților din domeniul educațional.

