Primești 30.000 de euro dacă te muți în acest oraș european. Ce condiții trebuie să îndeplinești

14 dec. 2025, 21:25, Actualitate
Există posibilitatea ca unele dintre persoane să primească până la 30.000 de euro, dacă aleg să se mute într-un anumit oraș european situat în Italia, regiunea Toscana. Totuși, pentru a intra în posesia acestei sume, posibilii candidați trebuie să îndeplinească anumite condiții.

Întreaga speță are la bază, de fapt, combaterea depopulării și dorința de a face cât mai „vii” anumite orășele sau sate din Italia. Chiar în urmă cu câțiva ani, în Parlamentul European se aduceau în discuție mai multe metode prin care să se oprească (sau cel puțin să se diminueze) declinul populației în regiunile Europei.

Se dorește repopularea orașului Radicondoli (Toscana) / Sursă foto: Shutterstock (ilustrativ)

Radicondoli, orașul european care se află pe lista celor care necesită repopulare

Radicondoli este orașul din regiunea Toscana, Italia, care se află în plan pentru repopulare. Autoritățile locale încearcă să atragă cât mai mulți chiriași și viitori proprietari, cu scopul de a deveni rezidenți pe termen lung. Multe locuințe din Radicondoli au rămas goale, acum. De altfel, autoritățile locale au în plan să ofere până la 30.000 de euro persoanelor care se mută aici. Însă, pentru a intra în posesia banilor, trebuie să îndeplinească o serie de condiții.

Se oferă până la 30.000 de euro celor care se mută aici, dacă îndeplinesc niște condiții

Aceasta este o inițiativă diferită față de celebrele case din Italia la 1 euro. Autoritățile locale vor să ofere un sprijin financiar direct celor care vor să trăiască aici. Francesco Guarguaglini, primarul din Radicondoli, a spus că „schema de locuințe, lansată inițial în urmă cu doi ani, este consolidată” și că există un buget de 400.000 de euro.

„Am alocat peste 400.000 de euro în acest an pentru a sprijini achizițiile de locuințe și închirierile, alături de alte măsuri-cheie, precum ajutoare financiare pentru studenți, navetiștii din transportul public și abonații la energie verde”, susţine primarul, arată Dailymail.co.uk.

De asemenea, jumătate din chiria va fi achitată de primărie, primii 2 ani, în cazul celor care aleg să aplice pentru acest sprijin până în decembrie 2025 și se mută în oraș la începutul lui 2026. Doritorii trebuie să îndeplinească o condiție majoră: să se angajeze că vor locui în oraș timp de cel puțin 10 ani. În cazul chiriașilor, să se angajeze că vor locui în oraș timp de cel puțin 4 ani.

În orășelul din regiunea Toscana există multe locuințe neocupate. Prețul unei locuințe mici pornește de la circa 50.000 de euro. Proprietățile mai mari costă chiar și 100.000 de euro. Chiriașii care se mută aici beneficiază de 50% reducere la chirie. Persoanele care cumpără, de exemplu, un apartament mic de 50.000 de euro, dar primesc un bonus de 20.000 de euro, vor plăti 30.000 de euro.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock – rol ilustrativ

