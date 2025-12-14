Prima pagină » Știri externe » Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări

Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări

14 dec. 2025, 21:36, Știri externe
Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări

Institutul Croat de Sănătate Publică din Zagreb a confirmat primul caz de lepră din țara balcanică. Pacientului afectat i-a fost imediat administrat tratamentul cu antibiotice. La ora actuală este în afara oricărui pericol și nu reprezintă un risc pentru populație, conform informațiilor Gândul. România a raportat deja două cazuri de acest fel.

În Croația, pacientul este un lucrător din Nepal care locuiește în țară alături de familia sa de doi ani. Pacientul nepalez a afișat simptome de lepră pe care a contactat-o în urmă cu 10 zile. El a apelat la serviciul medical de urgență, iar boala sa  fiind diagnosticată la timp. De asemenea, cazurile din România au fost raportate la pacienți asiatici.

„Un caz importat de lepră a fost înregistrat recent în Croația. Persoana afectată a primit imediat tratamentul antibiotic prescris, iar toate persoanele apropiate au fost identificate prompt și incluse într-un program de monitorizare. Nu există nicio amenințare la adresa sănătății publice și nici niciun risc de transmitere a bolii prin contact social normal sau către populația în general. Sistemul de sănătate implementează toate măsurile necesare în conformitate cu expertiza epidemiologică și ghidurile profesionale internaționale.”, a anunțat Institutul Croat de Sănătate Publică din Zagreb.

Ce este lepra

Lepra, cunoscută ca boala Hansen, este o infecție cronică rară cauzată de bacteria Mycobacterium leprae. În antichitate și în evul mediu a devastat populații întregi, fiind menționată deseori în Noul Testament din Biblie.

În prezent este o boală care se poate trata și vindeca în mod eficient cu antibiotice.

„Este important de subliniat faptul că lepra nu este ușor transmisibilă. Transmiterea necesită un contact prelungit și apropiat cu o persoană infectată netratată, timp de mai multe luni. Contactele sociale ocazionale sau scurte – la locul de muncă, în transportul public, în magazine sau în unitățile sanitare – nu prezintă un risc de transmitere.”, a transmis Institutul Croat de Sănătate Publică din Zagreb.

Există riscul declanșării unei epidemii?

Institutul a anunțat că sistemul de sănătate din Croația este pregătit pentru orice situație epidemiologică. Dacă o boală este diagnosticată la timp, poate fi tratată rapid.

În Croația, lepra n-a mai fost raportată de câteva decenii. Cazuri izolate de lepră pot apărea din cauza călătoriilor internaționale tot mai frecvente și a intensificării mobilității globale, a declarat institutul medical croat.

În România au fost raportate două cazuri de îmbolnăvire cu lepră la o maseuză din Indonezia și sora sa.

Cele mai noi