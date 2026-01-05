Când au fost emise primele permise auto în România. „Puțini șoferi erau pregătiți cum trebuie, din punct de vedere teoretic și practic”

Primele permise de conducere au fost emise de către autoritățile din România încă din anul 1907, iar într-un timp foarte scurt, în România exista un număr semnificativ de șoferi. Așadar, la începutul secolului al XX-lea existau doar câțiva șoferi, pentru că automobilele erau o invenție relativ recentă.

Însă, în numai câteva decenii, numărul șoferilor români a crescut enorm, ajungând la aproximativ 200.000 de persoane, în anul 1935. Doar că nu toți erau foarte pregătiți.

„În baza paragrafului 39 al regulamentului circulației s-au desființat cursurile existente în 12 orașe ale țării, urmând să se deschidă școli oficiale, după modelul celor existente în Capitală. Guvernul s-a văzut nevoit să ia aceste măsuri în vederea marii dezvoltări pe care a luat-o automobilul. Până astăzi, există în întreaga țară 200.000 persoane care au obținut permis de conducere, de plăcere sau pentru exercitarea meseriei. Puține dintre ele sunt pregătite însă cum trebuie, din punct de vedere teoretic și practic. Prin înființarea școlilor de șoferi se vor preîntâmpina în viitor cazurile acestea”, scria pe 8 ianuarie 1935 ziarul „Tempo”, potrivit Historia.

În anul 1935, în România erau înregistrate nu mai puțin de 36.286 de mijloace motorizate, iar autoturismele erau cele mai iubite de către cumpărătorii din țara noastră.

De asemenea, transportul în comun începea și el să își facă simțită prezența tot mai insistent în țara noastră. În acel an, în România existau undeva în jur de 2.803 de autobuze, iar 6.031 de camioane erau folosite pentru a transporta marfă.

Evident, odată cu ele, a crescut și numărul de cisterne folosite pentru transportarea carburanților.

Cele mai multe autovehicule proveneau din SUA

În paralel, se dezvolta și agricultura, un domneiu care a avut parte de o modernizare semnificativă, deși adesea era ignorat de către clasa politică de la acea vreme.

În anul 1935, în țara noastră existau deja undeva în jur de 900 de tractoare, cu un număr de 861 de asemenea autovehicule în 1934.

Cele mai multe autoturisme și autobuze proveneau, la acea vreme, din Statele Unite ale Americii (SUA), scrie Click.