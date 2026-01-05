Prima pagină » Actualitate » Reguli noi pentru şoferii din România, din 2026. Schimbările despre care trebuie să știe toți conducătorii auto

05 ian. 2026, 19:35, Actualitate
Odată cu majorarea impozitelor auto, anul 2026 aduce și noi reguli pentru şoferii din România. Astfel, cei care încalcă regulile, vor fi depistaţi mult mai uşor cu ajutorul radarelor inteligente, iar amenzile cresc în mod semnificativ.

Mai mult, accidentele rutiere fără victime vor putea fi declarate online, iar permisul auto va putea fi folosit tot virtual, direct de pe telefon, fără a mai fi nevoie să fie prezentat fizic.

Camerele de supraveghere din oraş, folosite deocamdată pentru monitorizarea traficului, vor fi putea fi integrate la sistemul E-Sigur, astfel încât şoferii care încalcă legea să fie amendaţi mult mai uşor de către poliţişti.

Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru șoferi. Cum vor funcționa radarele inteligente și cum se aplică amenzile

Este aşteptată şi montarea a 400 de radare fixe pe drumurile naţionale şi pe autostrăzi, în acest an, iar amenzile vor creşte – cel mai probabil – de la jumătatea anului.

Reguli noi în regimul rutier şi în restul Europei

În Franţa, de la 1 ianuarie 2026, şoferii care depăşesc limita legală de viteză cu peste 50 km/h riscă închisoare până la 3 luni.

În Spania, triunghiul de semnalizare a fost înlocuit cu un girofar pentru că, spun autorităţile iberice, triunghiul nu este sigur pe autostrăzi.

În Germania s-a trecut deja la permisul de conducere digital, iar

Bulgaria pregăteşte vigniete de o zi, care vor costa 4 euro.

