Prima pagină » Diverse » Când e cel mai bine să faci duș, dimineața sau seara? Momentul influențează igiena, somnul și bunăstarea, în general

Când e cel mai bine să faci duș, dimineața sau seara? Momentul influențează igiena, somnul și bunăstarea, în general

Când e cel mai bine să faci duș, dimineața sau seara? Momentul influențează igiena, somnul și bunăstarea, în general
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Când e cel mai bine să faci duș, dimineața sau seara? Momentul influențează igiena, somnul și bunăstarea, în general.

Alegerea între dușul de dimineață și cel de seară, ține, în general, de obiceiul fiecăruia, scrie larazon.es.

Totodată, specialiștii în sănătate și wellness subliniază că ambele momente au un efect diferit asupra corpului, pielii, calității somnului.

O decizie care îți poate influența stilul de viață

Potrivit medicului Giuseppe Aragona, nu există un răspuns simplu. Alegerea depinde de fiecare în parte.

Dușurile de dimineață au un efect de stimulare, deoarece activează simțurile și pregătesc corpul pentru ziua ce urmează.

Dușurile de seară, pe de altă parte, sunt corelate cu relaxarea și eliminarea prafului acumulat în timpul zilei.

Beneficiile dușului de seară

Mai mulți experți sunt de acord că dușul de seară este benefic pentru piele și somn.

De-a lungul zilei, pielea și părul acumulează particule din mediu, transpirație, alergeni, poluanți.

Dacă aceste elemente nu sunt eliminate înainte de somn, vor fi transferate așternuturilor, vor duce la iritații ale pielii, alergii sau chiar acnee.

Apa caldă reduce tensiunea musculară și duce la relaxare. Efectul termal ajută și la un somn liniștitor.

Temperatura apei

Dușurile reci de dimineață pot activa circulația, vor îmbunătăți gradul de atenție și vor genera un sentiment de energie.

Dușurile calde de seară vor aduce relaxarea mult visată și acționează ca un mecanism natural de inducere a somnului.

Unele studii privind reacția la frig au indicat că o expunere scurtă la temperaturi scăzute poate stimula procesele fiziologice asociate cu sistemul imunitar și metabolismul, deși efectele variază de la o persoană la alta.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe