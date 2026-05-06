Când e cel mai bine să faci duș, dimineața sau seara? Momentul influențează igiena, somnul și bunăstarea, în general.

Alegerea între dușul de dimineață și cel de seară, ține, în general, de obiceiul fiecăruia, scrie larazon.es.

Totodată, specialiștii în sănătate și wellness subliniază că ambele momente au un efect diferit asupra corpului, pielii, calității somnului.

O decizie care îți poate influența stilul de viață

Potrivit medicului Giuseppe Aragona, nu există un răspuns simplu. Alegerea depinde de fiecare în parte.

Dușurile de dimineață au un efect de stimulare, deoarece activează simțurile și pregătesc corpul pentru ziua ce urmează.

Dușurile de seară, pe de altă parte, sunt corelate cu relaxarea și eliminarea prafului acumulat în timpul zilei.

Beneficiile dușului de seară

Mai mulți experți sunt de acord că dușul de seară este benefic pentru piele și somn.

De-a lungul zilei, pielea și părul acumulează particule din mediu, transpirație, alergeni, poluanți.

Dacă aceste elemente nu sunt eliminate înainte de somn, vor fi transferate așternuturilor, vor duce la iritații ale pielii, alergii sau chiar acnee.

Apa caldă reduce tensiunea musculară și duce la relaxare. Efectul termal ajută și la un somn liniștitor.

Temperatura apei

Dușurile reci de dimineață pot activa circulația, vor îmbunătăți gradul de atenție și vor genera un sentiment de energie.

Dușurile calde de seară vor aduce relaxarea mult visată și acționează ca un mecanism natural de inducere a somnului.

Unele studii privind reacția la frig au indicat că o expunere scurtă la temperaturi scăzute poate stimula procesele fiziologice asociate cu sistemul imunitar și metabolismul, deși efectele variază de la o persoană la alta.

