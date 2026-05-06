Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a oferit detalii despre un eventual parteneriat cu AUR, ipoteză care a prins contur după succesul moțiunii de cenzură reușit de cele două partde.

Președintele social-democraților a punctat că parteneriatul cu AUR a fost doar punctual în direcția asigurării succesului în cazul moțiunii de cenzură de marți. În prezent, PSD este interesat în continuare de o coaliție pro-occidentală. În caz contrar, va merge îân opoziție.

PSD merge pe varianta unei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR

Sorin Grindeanu: Dacă se găsește o variantă în interiorul acestei coaliții, da, suntem… fostei coaliții, hai să fiu corect, da, suntem dispuși să mergem înainte în această formă.

Ionuț Cristache: Dar, domnule Grindeanu, lămuriți-mă și pe mine, ce mai înseamnă astăzi coaliție pro-occidentală?

Grindeanu: Bun, așa a primit denumirea, dacă stau să mă gândesc.

Cristache: Păi mie nu-mi place să gândesc în clișee.

Grindeanu: Acum, cum să zic, această coaliție PSD, PNL, USR, UDMR. Ca să fiu mai corect.

„ Eu n-am spus că AUR e anti-occidental sau pro-occidental ”

La întrebarea moderatorului dacă această coaliție pro-occidentală ar exclude automat AUR, Grindeanu a sugerat că, în funcție de algoritmii politici ai unei viitoare coaliții, partidul său nu neagă total o colaborare cu AUR. Însă, UDMR nu ar accepta niciodată să guverneze alături de suveraniști. Context în care a mai atras atenția că eticheta de extremism este greșit pusă AUR.

Cristache: Păi nu, nu, nu, că termenul de occidental pare să excludă AUR, cu care v-ați asociat pentru moțiunea de cenzură. Excludeți pe mai departe o asociere cu AUR?

Grindeanu: Eu n-am spus că AUR e anti-occidental sau pro-occidental, m-am ferit să fac asta.

Cristache: Bine, dintr-o coaliție pro-occidentală poate să facă parte și AUR?

Grindeanu: Asta nu decid eu. Eu vă spun că în acest moment… noi nu avem niciun fel de înțelegere și n-am avut niciun fel de înțelegere cu AUR. Am avut o înțelegere punctuală parlamentară pentru această moțiune de cenzură. Nici măcar PSD plus AUR nu dă numărul necesar de voturi în Parlament pentru a avea o majoritate.

Cristache: Cu UDMR se reglează.

Grindeanu: Ei, vedeți dumneavoastră vreo coaliție AUR-UDMR?

