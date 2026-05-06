Prima pagină » Știri externe » Papa Leon respinge afirmațiile făcute de Trump: „Biserica s-a pronunțat împotriva armelor nucleare ani de zile”

Papa Leon respinge afirmațiile făcute de Trump: „Biserica s-a pronunțat împotriva armelor nucleare ani de zile”

Papa Leon respinge afirmațiile făcute de Trump: „Biserica s-a pronunțat împotriva armelor nucleare ani de zile”
Galerie Foto 11
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Papa Leon respinge ferm acuzațiile lansate de Donald Trump și reafirmă poziția tradițională a Bisericii împotriva armelor nucleare.

Replica directă a Papei: „Spuneți adevărul”

Papa Leon a reacționat public după ce a fost acuzat de Donald Trump că ar tolera ideea ca Iranul să dețină arme nucleare.

„Misiunea Bisericii este să predice Evanghelia și pacea. Dacă cineva vrea să mă critice pentru că proclam evanghelia, să o facă cu adevărul: biserica s-a pronunțat împotriva tuturor armelor nucleare timp de ani de zile, nu există nicio îndoială în privința asta. Sper pur și simplu să fiu ascultat datorită valorii cuvântului lui Dumnezeu”, a spus Papa.

Papa Leon

Papa Leon XIV

Atacul lui Trump: acuzații dure și personale

Conflictul a escaladat după declarațiile lui Trump, făcute într-un interviu, în care a susținut că Papa „pune în pericol mulți catolici” prin poziția sa legată de războiul din Iran.

„Papa ar prefera să vorbească despre faptul că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu cred că este un lucru prea bun. Cred că pune în pericol mulți catolici și mulți oameni, dar presupun că, dacă depinde de Papă, el consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară”, a declarat Trump pe 4 mai la emisiunea „The Hugh Hewitt Show”.

„Nu vreau un Papă care crede că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară”, a scris Trump pe Truth Social pe 12 aprilie.

Nu este prima ieșire de acest tip. În trecut, Trump l-a numit pe Papa „slab” și „ineficient în politică externă”, mergând până la gesturi controversate, inclusiv distribuirea unei imagini generate AI în care apărea într-o ipostază religioasă.

Trump, lipsă de logică strategică? / Foto – Mediafax

Întâlnire tensionată la Vatican

În acest context, Papa Leon urmează să se întâlnească la Vatican cu Marco Rubio, într-o încercare de a calma relațiile. Discuția se anunță dificilă. Diplomații vorbesc despre un dialog „sincer”, dar fără iluzii: diferențele sunt reale și profunde.

Ambasadorul american la Sfântul Scaun, Brian Burch, a confirmat că există tensiuni, chiar dacă oficial sunt minimalizate. Potrivit jurnaliștilor acreditați la Vatican, disputa a devenit personală. 

Andrea Vreede a explicat că nu mai este vorba doar despre politică sau religie. „Nu mai este despre Vatican sau Biserică, este despre Papa ca persoană.”

Ea compară situația cu episoade istorice tensionate dintre papi și lideri politici, sugerând că limbajul folosit amintește de conflicte din Evul Mediu.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe