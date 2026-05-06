Papa Leon respinge afirmațiile făcute de Trump: „Biserica s-a pronunțat împotriva armelor nucleare ani de zile”

Papa Leon respinge ferm acuzațiile lansate de Donald Trump și reafirmă poziția tradițională a Bisericii împotriva armelor nucleare.

Replica directă a Papei: „Spuneți adevărul”

Papa Leon a reacționat public după ce a fost acuzat de Donald Trump că ar tolera ideea ca Iranul să dețină arme nucleare.

„Misiunea Bisericii este să predice Evanghelia și pacea. Dacă cineva vrea să mă critice pentru că proclam evanghelia, să o facă cu adevărul: biserica s-a pronunțat împotriva tuturor armelor nucleare timp de ani de zile, nu există nicio îndoială în privința asta. Sper pur și simplu să fiu ascultat datorită valorii cuvântului lui Dumnezeu”, a spus Papa.

Atacul lui Trump: acuzații dure și personale

Conflictul a escaladat după declarațiile lui Trump, făcute într-un interviu, în care a susținut că Papa „pune în pericol mulți catolici” prin poziția sa legată de războiul din Iran.

„Papa ar prefera să vorbească despre faptul că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu cred că este un lucru prea bun. Cred că pune în pericol mulți catolici și mulți oameni, dar presupun că, dacă depinde de Papă, el consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară”, a declarat Trump pe 4 mai la emisiunea „The Hugh Hewitt Show”. „Nu vreau un Papă care crede că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară”, a scris Trump pe Truth Social pe 12 aprilie.

Nu este prima ieșire de acest tip. În trecut, Trump l-a numit pe Papa „slab” și „ineficient în politică externă”, mergând până la gesturi controversate, inclusiv distribuirea unei imagini generate AI în care apărea într-o ipostază religioasă.

Întâlnire tensionată la Vatican

În acest context, Papa Leon urmează să se întâlnească la Vatican cu Marco Rubio, într-o încercare de a calma relațiile. Discuția se anunță dificilă. Diplomații vorbesc despre un dialog „sincer”, dar fără iluzii: diferențele sunt reale și profunde.

Ambasadorul american la Sfântul Scaun, Brian Burch, a confirmat că există tensiuni, chiar dacă oficial sunt minimalizate. Potrivit jurnaliștilor acreditați la Vatican, disputa a devenit personală.

Andrea Vreede a explicat că nu mai este vorba doar despre politică sau religie. „Nu mai este despre Vatican sau Biserică, este despre Papa ca persoană.”

Ea compară situația cu episoade istorice tensionate dintre papi și lideri politici, sugerând că limbajul folosit amintește de conflicte din Evul Mediu.

Recomandarea autorului: