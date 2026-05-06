Bolojan a strâns aproape 200.000 de like-uri la postarea de adio de pe Facebook

Ilie Bolojan, acum premier interimar, a transmis, miercuri, un mesaj pe Facebook, intitulat: „RESPECT PENTRU ROMÂNIA”, la o zi după ce Guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură. Postarea a strâns aproape 200.000 de like-uri pe Facebook în doar câteva ore.

Premier interimar a transmis un mesaj de mulțumire pentru toți românii care au suportat „neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanţelor ţării”. El a explicat că ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preţ pentru reconstrucţie şi bunăstare în viitor.

Bolojan, demis marţi prin moţiune e cenzură, afirmă că a fost onoare să deţină funcţia de premier pentru zece luni, însă a adăugat că, dacă „ataci privilegii şi aprinzi lumina, reacţiile sunt pe măsură”. Mai multe detalii AICI

Guvernul Bolojan a fost demis, marţi, prin moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari.

Marţi seară, PNL a decis că va intra în opoziţie.

