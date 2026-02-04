De ce să faci duș în întuneric, potrivit experților. Ce se întâmplă în organism, de fapt

Experții au adus în atenție un gest care poate părea banal la prima vedere, dar care poate aduce beneficii organismului. Dacă te-ai întrebat vreodată dacă ar fi în regulă să faci duș în întuneric, află că există un răspuns pozitiv. Multe persoane susțin că ar fi un factor destresant și că i-ar ajuta să doarmă mai bine.

Pentru a funcționa la capacitate maximă, specialiștii susțin, printre altele, cât de mult contează orele de odihnă și de somn. De multe ori a fost adusă în discuție și următoarea situație: când se face duș? Dimineața sau seara? Fiecare persoană are propriile obiceiuri și stil de viață, iar de-a lungul timpului au fost efectuate analize, studii și sondaje cu privire la acestea.

De aceea, un raport arată că, în Regatul Unit, circa 42% dintre persoane aleg să își facă duș dimineața, de obicei între orele 07:45 și 07:54. Alte persoane apelează la melatonină sau diverse metode pentru a adormi mai repede seara, iar specialiștii au adus în atenție că un duș relaxant în întuneric ar putea fi o soluție.

De ce să faci duș în întuneric?

Dușul în întuneric ar putea reprezenta o soluție pentru a putea adormi mai repede și mai bine, spun specialiștii. Practic, lipsa luminii din baie ar putea contribui la stimularea naturală a glandei pineale care, la rândul ei, începe sinteza de melatonină în corp. Trendul a fost, deja, adoptat de mai multe persoane și, în spațiul public, și-au expus opiniile.

„Este una dintre cele mai vindecătoare experiențe pe care le-am avut vreodată”, a spus o persoană pe TikTok, potrivit Independent.co.uk.

Există o multitudine de tendințe în materie de wellness care au apărut pe rețelele de socializare, multe dintre ele dovedindu-se a fi complet absurde, susține Lydia Spencer-Elliott. De data aceasta, noul trend, și anume dușul în întuneric, are baze științifice surprinzătoare, susține ea.

„În ceea ce privește somnul, studiile au arătat că un duș sau o baie cu apă caldă înainte de culcare poate contribui la îmbunătățirea calității somnului și la reducerea timpului necesar pentru adormire”, explică Dr. Allie Hare, consultant în medicina somnului la Spitalul Royal Brompton.

„Probabil că acest lucru are legătură cu efectul dușului cald asupra reducerii temperaturii centrale a corpului, un semnal cheie pentru începerea somnului. Dușul în condiții de lumină slabă poate, de asemenea, să semnaleze organismului că este timpul să doarmă, deoarece lumina slabă este un semnal pentru eliberarea unuia dintre hormonii cheie ai somnului, melatonina”, susține ea.

Cum să adormi mai ușor, seara

„Dușul în întuneric sau în lumină slabă poate susține relaxarea prin savurarea conștientă a experienței. Acest lucru poate ajuta la relaxare și la deconectare înainte de culcare, ceea ce poate ajuta, de asemenea, persoanele să adoarmă mai ușor”, explică Dr. Allie Hare.

De menționat faptul că înainte de a încerca o astfel de metodă este imperios necesar ca zona respectivă (cada / dușul) să fie curățate de „pericole”. Practic, podeaua băii trebuie să fie liberă, pentru a nu aluneca. De altfel, nu este vorba despre a face duș în beznă, ci de a face duș într-un mediu cu lumină slabă/difuză pentru a stimula melatonina.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock