A murit fondatorul CNN, televiziunea care a revoluționat jurnalismul

Fondatorul CNN, Ted Turner, a murit miercuri, potrivit unui comunicat de presă al Turner Enterprises. Avea 87 de ani.

Omul de afaceri născut în Cincinnati, Ohio, la 19 noiembrie 1938. A fost poreclit „Gura Sudului” pentru firea sa sinceră, după ce a construit un imperiu media.

Tatăl său era Robert Edward Turner II, un magnat billboard.

A fost exmatriculat din cauza unei fete

La 9 ani, el și cu familia sa s-au mutat în Savannah, în Georgia, unde a primit o educație episcopaliană. A urmat școala privată de băieți The McCallie School.

Facultatea de studii clasice a făcut-o la Brown University și a fost membru Kappa Sigma. Tatăl său nu a fost încântat de alegere și s-a declarat „îngrozit”. Turner s-a specializat ulterior în economie, însă a fost exmatriculat pentru că a primit o studentă în camera sa de cămin.

Tatăl său s-a sinucis

În timpul războiului din Vietnam, s-a înrolat în Rezerva Gărzii de Coastă a SUA. În 1960, a devenit manager general într-o ramură a afacerii tatălui său din Macon, Georgia.

În martie 1963, Ted Turner a preluat afacerea de familie după ce tatăl său s-a sinucis. El a redenumit afacerea în „Turner Communications Group”.

A cumpărat două stați UHF, în Atlanta și în Charlotte, din Carolina de Nord.

1965: Fondatorul TBS

La 12 mai 1965, Ted Turner a înființat televiziuneaa americană și conglomeratul media Turner Broadcasting System.

TBS a devenit prima „superstație” TV din America, având la bază tehnologia de satelit pentru a emite oriunde, la nivel național.

În 1996, Tuerner Broadcasting System a fuzionat cu Warner Bros.

Fondatorul CNN

CNN (Cable News Network), înființat la 1 iunie 1980, a devenit primul superpost de televiziune prin cablu care transmite știri din 24 în 24 de ore.

A devenit cel mai cunoscut canal de știri TV din lume. Deși a fost cel mai criticat de către Donald Trump, președintele american l-a respectat pe fondatorul canalului de știri.

Manager al echipei Atlanta Braves

Ted Turner a înființat canale populare pentru filme și desene animate. A condus echipa profesionistă de baseball, Atlanta Braves.

Echipa a câștigat campionatul Major League Baseball 1995 World Series.

Fondatorul TNT și Cartoon Network

Pe 9 august 1986, Turner Broadcasting System a achiziționat Metro-Goldwyn-Mayer/United Artists. Turner a fost forțat să vândă MGM, dar a păstrat o mare parte din drepturile de autor.

În mai 1986, a creat compania Turner Entertainment Co., iar la 8 octombrie 1988, a fost lansat canalul prin cablu Turner Network Television (TNT) de divertisment, filme și sport.

În 1991, Turner a achiziționat și drepturile de autor de la studioul de animație Hanna-Barbera, cunoscut pentru desenele animate „Tom și Jerry”, „Scooby-Doo”, „The Smurfs”, „The Flinstones”.

Ted Tuerner a numit-o pe Betty Cohen la conducerea TNT. Pe 18 februarie 1992, Turner Broadcasting a anunțat lansarea primului mare canal de aninație prin cablu, Cartoon Network. La 1 octombrie 1992, Cartoon Network a început să emită 24/7.

Filantropul

Turner a fost, de asemenea, filantropul care a fondat Fundația Națiunilor Unite; un activist care a susținut eliminarea la nivel mondial a armelor nucleare; și un conservator care a devenit unul dintre cei mai importanți proprietari de terenuri din Statele Unite.A jucat un rol crucial în reintroducerea bizonilor în vestul american. A creat chiar și desenul animat Captain Planet pentru a educa copiii despre mediu.

Dar viziunea sa îndrăzneață de a oferi știri din întreaga lume în timp real, la orice oră, l-a făcut cu adevărat faimos – odată ce ideea sa a luat avânt.

Mariajul cu Jane Fonda

După două mariaje încheiate cu divorț, Ted Turner s-a căsătorit cu faimoasa actriță Jane Fonda în 1991. Mariajul a durat 10 ani, până la divorțul din 2001.

Turner a avut cinci copii, 14 nepoți și doi strănepoți.

„Omul anului 1991”

În 1991, Turner a fost numit Omul Anului de revista Time pentru „influențarea dinamicii evenimentelor și transformarea telespectatorilor din 150 de țări în martori instantanei ai istoriei”.

În cele din urmă, Turner și-a vândut rețelele către Time Warner și ulterior a părăsit afacerea, dar a continuat să-și exprime mândria față de CNN, numind-o „cea mai mare realizare” a vieții sale.

„Ted a fost un lider intens implicat și dedicat, neînfricat, neînfricat și întotdeauna dispus să susțină o presimțire și să aibă încredere în propria judecată”, a declarat Mark Thompson, președinte și CEO al CNN Worldwide, într-un comunicat. „El a fost și va fi întotdeauna spiritul conducător al CNN. Ted este gigantul pe umerii căruia ne bazăm și cu toții vom lua un moment astăzi pentru a-l recunoaște pe el și impactul său asupra vieților noastre și a lumii”.

Sănătatea

Cu puțin peste o lună înainte de a împlini 80 de ani, în 2018, Turner a dezvăluit că suferă de demență cu corpi Lewy, o tulburare cerebrală progresivă.

La începutul anului 2025, Turner a fost spitalizat cu un caz ușor de pneumonie.

