Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Gheorghe Hagi din Mamaia, în perioada sărbătorilor de iarnă. Ce cuprinde oferta pentru Crăciun și Revelion

Românii care vor să petreacă sărbătorile de iarnă la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia, IAKI, trebuie să se informeze cu atenție asupra prețurilor, înainte de a face rezervări, pentru că tarifele nu sunt chiar pentru toate buzunarele.

Hotelul pe care ”Regele” fotbalului românesc îl deține la malul mării se află printre locațiile preferate de românii cu mulți bani, pentru că sunt condiții de cinci stele, iar prețurile sunt pe măsură.

De Crăciun, o noapte de cazare la hotelul pe care Hagi îl are în Mamaia costă 545 de lei, fiind inclus și micul dejun. Cei care vor să petreacă trei nopți de cazare în perioada 24-27 decembrie vor trebuie să scoată din buzunare 593 de euro, potrivit România TV.

Pe lângă cazare, pachetul de Crăciun include și o întâlnire cu Moș Crăciun, pe data de 24 decembrie, o cină specială de Crăciun cu muzică LIVE, pe 25 Decembrie, cină cu DJ în datele de 24 și 26 decembrie, acces la IAKI Spa Heat Experience, cu piscină interioară, saune, jacuzzi și sală de fitness. Oferta nu include terapii, potrivit sursei citate.

Clienții care și-au făcut rezervare și au plătit integral până la data de 30 noiembrie 2025, au beneficiat de o reducere de 10%. De asemenea, grupurile care au rezervat minim patru camere au avut o reducere 15%.

De Revelion, turiștii se vor bucura de o seară grecească și muzică live. Oferta valabilă pentru trecerea dintre ani include, pe lângă masa festivă, include următoarele servicii și facilități.