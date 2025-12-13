Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „În esență, Trump spune că rușii vor cuceri Donețk-ul în totalitate, iar condițiile de pace vor fi altele”

Alexandra Anton Marinescu
13 dec. 2025, 06:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre scenariile de pace din Ucraina și despre poziția lui Donald Trump față de război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Americanii nu spun o prostie”

Ion Cristoiu explică faptul că, în opinia sa, americanii nu spun „o prostie” atunci când vorbesc despre cedări teritoriale. El arată că teza lui Donald Trump pleacă de la o realitate militară.

„Da, dar americanii nu spun o prostie. Teza lui Trump este următoarea. Oricum rușii îl vor cuceri. Dar în momentul în care vor cuceri și ăla, ciuciu tratat de pace. În momentul în care spune Trump: rușii îl vor cuceri și nu așa târziu, condițiile de pace vor fi altele, le vor impune rușii. Europenii iluzionați de Zelenski spun: nu, domnule, nu va cuceri. După am mai spus, inițiativa strategică aparține Rusiei.”, afirmă el.

Zelenski se află în fața unei decizii

Cristoiu spune că războiul este pierdut și că liderul ucrainean se află în fața unei alegeri extrem de dificile.

„Războiul e pierdut. Deci Zelenski e în fața unei decizii… nu știu, greu de spus, nici eu nu știu ce aș face. Sau continuă războiul, dar e clar că îl pierde. Dar poate să accepte și să obțină de la ruși, prin americani, niște avantaje. În sensul ăsta, adică le spui rușilor: bă, eu îți dau teritoriul ăla, da? Da. În aceste condiții, dă și tu ceva. Vom mai vorbi despre asta. E foarte importantă.”, încheie scriitorul.

Cele mai noi