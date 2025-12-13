Prima pagină » Știri politice » E furtună în USR după rezultatul dezastruos de la alegeri și după scandalul diplomelor lui Ionuț Moșteanu. De la sectoare se cere îndepărtarea lui Voiculescu, considerat responsabil de procentul ridicol obținut de Drulă: „Nu pot fi solidar cu golanii”

E furtună în USR după rezultatul dezastruos de la alegeri și după scandalul diplomelor lui Ionuț Moșteanu. De la sectoare se cere îndepărtarea lui Voiculescu, considerat responsabil de procentul ridicol obținut de Drulă: „Nu pot fi solidar cu golanii”

13 dec. 2025, 06:00, Știri politice
Pe grupurile de WhatsApp ale USR circulă mesaje de dezamăgire după rezultatele foarte slabe obținute de partid la alegerile de la Primăria Capitalei. Mai mult, cei din conducerea partidului sunt numiți „golani”, potrivit unor mesaje intrate în posesia Gândul, iar de la filialele de sector se cere organizarea unei Conferințe Municipale, pentru tragerea la răspundere a lui Vlad Voiculescu, președinte USR București – considerat unul dintre principalii vinovați pentru rezultatul foarte slab obținut de Cătălin Drulă.

USR-ul fierbe după ce partidul a obținut un rezultat foarte slab la alegerile pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Cătălin Drulă, susținut de Nicușor Dan, s-a clasat doar pe locul 4, cu un procent de 13,9%.

Foarte mulți membri cer retragerea celor din conducerea partidelor, mai ales a lui Vlad Voiculescu, care conduce USR București.

De exemplu, membri din filiala Sector 1 solicită Conferință Municipală, pentru tragerea la răspundere a lui Vlad Voiculescu.

„În temeiul art. 12 (a), (c), (d) din Statutul USR (aprobat în cadrul Congresului partidului Uniunea Salvați România din data de 16.07.2022), având în vedere rezultatele la scrutinul pentru alegerea Primarului General al Municipiului București din data de 07.12.2025 fac următoarea

SOLICITARE

În temeiul art. 12 (a) sus-menționat vă solicit să convocați Biroul Local al Filialei Sectorului 1 și să introduceți pe ordinea de zi propunerea de a solicita convocarea Conferinței Municipale in baza art 36 alin (4) din Statutul USR”, se arată în solicitarea mai multor membri din filiala Sector 1, document obținut în exclusivitate de Gândul.

De altfel, pe grupurile de WhatsApp ale USR circulă mesaje cu reproșuri și acuzații grave:

„Ca să fie clar: rezultatul dezastruos se datorează feudalismului impus de echipa câștigătoare. Numiri din pix, liste, înțelegeri pe sub masă, încălcări flagrante ale statutului, banii partidului în interes personal.

Eu, care muncesc 10-12 ore pe zi, în fiecare zi, pentru a plăti peste 100.000 lunar doar taxe pe salarii la stat nu pot fi solidar cu golanii. Asta e. Dacă dumneavoastră nu vă pasă că alții își bat joc de muncă dumneavoastră, e treaba strict a dumneavoastră”, se arată într-unul dintre mesajele care circulă pe grupurile USR.

Într-un alt mesaj se solicită retragerea celor care conduc în prezent partidul:

„Dacă vreți solidaritate începeți prin a ruga pe toți cei dați afară și pe toți cei ce și-au dat demisia scârbiți de ce se întâmplă să revină în partid; și să faceți un pas în spate toți care ați contribuit la catastrofă; după care, da, putem fi solidari”.

Alți membri ai USR au precizat pentru Gândul că declinul partidului a plecat de la scandalul declanșat de diplomele lui Ionuț Moșteanu.

„Partidul s-a clădit pe onestitate, pe corectitudine, pe oameni cu diplome, iar ce a făcut domnul Moșteanu a tras în jos tot partidul. În mod normal, ar trebui exclus din Biroul Național, la congresul din februarie anunțat de Fritz”, spun sursele Gândul.

De altfel, nume de prim-plan ale USR, precum deputata Cristina Prună, au atras atenția că formațiunea politică s-a îndepărtat de crezul său de partid onest, care promova meritocrația”, făcând aluzie clară la colegul din Biroul Național, Ionuț Moșteanu, care a „încurcat” diplomele în calitate de ministru al Apărării.

„USR este acum, din nou, la un moment de răscruce. Fie o ține tot așa, fie se întoarce la valorile care i-au adus încrederea oamenilor: meritocrație, CV-uri oneste, școala la timpul ei și idei clare de dreapta, nu sloganuri fără sens.

Trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată.

USR-ul la construcția căruia am pus umărul nu a fost despre poziții ocupate pe bază de loialități de partid, funcții călduțe la stat cu orice preț sau cimentarea baronimii și nomenclaturii de partid.”

În încheierea mesajului său, deputata USR avertizează că dacă formațiunea politică nu revine la misiunea sa inițială, va deveni istorie:

„USR-ul la construcția căruia am pus umărul a fost despre reforma statului, despre mai multă putere în mâna oamenilor și mai puțină la politicieni. La asta trebuie să ne întoarcem. Altfel, USR va fi istorie”.

