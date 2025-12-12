Prima pagină » Sănătate » Situație de criză la Spitalul pentru copii „Sf. Maria” din Iași. Apa e infestată cu bacterii periculoase. Anunțul Ministerului Sănătății

Ruxandra Radulescu
12 dec. 2025, 20:56, Sănătate
Ministrul Sănătății a anunțat că în data de 12.12.2025, au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma prelevării probelor de apă din unitatea sanitară – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Rezultatele indică faptul că apa potabilă este infectată cu mai multe bacterii periculoase.

„Examen chimic:

• 7 din cele 8 probe analizate au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă.

Examen microbiologic
• 6 din cele 8 probe au fost necorespunzătoare, prin depășirea valorilor de referință pentru numărul total de bacterii mezofile;

• În 6 din cele 8 probe a fost identificată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referință admis.
Pentru coordonarea directă a intervenției la nivel local, mă deplasez în acest moment la Iași, unde gestionez situația împreună cu DSU, ISU și Prefectul, în cadrul mecanismelor instituționale de intervenție”, a transmis ministrul Rogobete.

Ministerul Sănătății a instituit o celulă de criză

„La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse:
• spitalele de urgență pentru copii din București – „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”;
• Spitalul Județean de Urgență Suceava;
• precum și alte unități sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienți din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași. Aceste unități se află în stand-by și sunt coordonate direct de Ministerul Sănătății.

Prioritatea este gestionarea situației la nivel local, însă, dacă evoluția nu poate fi controlată în condiții de siguranță maximă, sistemul este pregătit pentru intervenție rapidă.

Totodată, am dispus DSP Iași testarea microbiologică a pacienților și a personalului medical, pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic la nivelul spitalului și pentru a asigura intervenții rapide, în funcție de rezultate.

Situația este monitorizată permanent, iar toate deciziile sunt luate exclusiv pe baza evaluărilor tehnice și a recomandărilor specialiștilor în sănătate publică.
Vom reveni cu informații oficiale actualizate pe măsură ce apar date noi. Datele sunt in dinamică”, se arată în anunțul ministerului Sănătății.

