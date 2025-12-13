Un subofițer care activează în cadrul Poliției Militare, care ar fi un apropiat al unei cunoscute organizații extremiste, s-a afișat, în mediul online, alături de mai mulți simpatizați ai Mișcării Legionare. În același timp, tânărul s-a implicat în organizarea unor evenimente alături de două brigăzi din peluza CSA Steaua, cunoscute pentru orientările lor neonaziste. De altfel, unul dintre membri acestora a fost ridicat, recent, cu mascații, pentru infracțiuni motivate de ură.

Polițiștii bucureșteni ai Serviciului Grupări Infracționale Violente au descins, marți, în apartamentul unui bărbat pe care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București (PTB) l-au pus sub acuzare după ce, în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2025, ar fi publicat pe un cont de socializare mai multe imagini și texte prin care promova ideologia nazistă și cultul personalității lui Adolf Hitler.

Conform anchetatorilor, mesajele „au fost publicate pe un profil vizibil unui număr semnificativ de persoane aflate în lista de prieteni a inculpatului (cca. 300 de persoane), depășind limitele unei comunicări cu caracter privat”. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore după care a fost plasat în control judiciar pentru 60 de zile.

Cum s-a afișat public angajatul Poliției Militare

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că bărbatul, care folosea în online numele de „Chelo Cheloss”, este un ultras al CSA Steaua București și face parte din Brigada Vacarm, ai cărei membri sunt cunoscuți pentru orientarea către ideologia nazistă.

De altfel, în Peluza Sud a CSA Steaua mai există o brigadă cu aceeași orientare ideologică, care se identifică sub numele Hunters.

Dincolo de fotbal, cele două brigăzi ultras au legat colaborări și cu unele organizații care s-au constituit în jurul principiilor legionare și s-au implicat, alături de unii preoți, în acțiuni cu caracter caritabil.

Printre organizatori s-a făcut remarcat M.G., membru al organizației „NOI Românii”. Acesta s-a afișat în mediul virtual atât îmbrăcat în uniformă militară, cât și echipat cu un tricou negru, inscripționat cu mesajul „Christians Defend Europe” (n.r. Creștinii Apără Europa), dar și în prezența unor membri ai organizațiilor extremiste din Peluza Sud a CSA Steaua.

Sursele Gândul au arătat că legăturile militarului cu mediile de acest gen au fost sesizate, oficial, conducerii MApN, de către un bărbat din București, care ar fi trimis, la jumătatea lunii septembrie a acestui an, mai multe capturi de ecran legate de activitatea lui M.G., pe care o considera incompatibilă cu funcția ocupată în organigrama Poliției Militare.

Cum îl apără MApN pe subofițerul care s-a asociat cu extremiștii monitorizați de Poliție

În replică, reprezentanții MApN i-au trimis acestuia un răspuns în care i-au transmis că informațiile au fost analizate și că nu a reieșit de nicăieri că M.G. a greșit cu ceva, în condițiile în care „nu ar fi știut” că apropiații său sunt neonaziști.

„Problema sesizată de dumneavoastră a fost analizată de o comisie constituită la nivelul unității unde este încadrat militarul, care, în urma discuțiilor purtate cu M.G a concluzionat următoarele: militarul nu face parte din partide, formațiuni, organizații politice, nu a exprimat în public, inclusiv pe rețele sociale opinii contrare intereselor României și forțelor armate.

Totodată, cadrul militar este apreciat pozitiv la nivelul structurii în care își desfășoară activitatea, obținând rezultate foarte bune în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

De asemenea, acestuia nu i-au fost aplicate sancțiuni disciplinare, dând permanent dovadă de loialitate față de instituția din care face parte. În concluzie, apreciem că subofițerul nu cunoștea apartenența membrilor grupării pe timpul activității caritabile și că aspectele sesizate în petiție nu sunt întemeiate”, se arată în răspunsul semnat de conducerea Statului Major al Apărării.

AUTORUL RECOMANDĂ: