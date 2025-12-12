Regele Charles face cel mai important anunț despre starea de sănătate de la diagnosticul de cancer: „Vă împărtășesc vestea bună”

Regele Charles al II-lea a împărtășit, într-un clip difuzat de postul Channel 4, informații recente despre evoluția cancerului de care suferă, notează BBC.

Monarhul Marii Britanii, 77 de ani, a transmis că depistarea precoce a bolii și un tratament eficient l-a ajutat să reducă doza de tratament în anul ce urmează. Charles al II-lea mărturisit că, în prezent, duce „o viață împlinită și activă”.

Regele a atras atenția asupra importanței vitale pe care o are screening-ul și diagnosticarea timpurie.

„Diagnosticarea timpurie pur și simplu salvează vieți. Am auzit acest mesaj în repetate rânduri în timpul vizitelor mele la centrele oncologice din întreaga țară. Știu, de asemenea, ce diferență a făcut în cazul meu, permițându-mi să continui să duc o viață împlinită și activă, chiar și în timp ce urmez tratament. Într-adevăr, astăzi pot să vă împărtășesc vestea bună că, datorită diagnosticării timpurii, intervenției eficiente și respectării recomandărilor din partea medicilor, propriul meu tratament pentru cancer poate fi redus în noul an”, a transmis Regele Charles al II-lea.

Mesajul regelui face parte dintr-o campanie națională pentru prevenirea și stratarea cancerului în Marea Britanie.

Anunțul că organismul său răspunde bine la tratament este cel mai important, privind sănătatea sa, de când Regele Charles și-a dezvăluit diagnosticul în februarie 2024.

Charles al Marii Britanii, spitalizat în luna martie

În martie, Palatul Buckingham a declarat că Charles a fost spitalizat pentru scurt timp după ce a suferit efecte secundare în urma tratamentului său împotriva cancerului, care nu au fost specificate.

Charles a început tratamentul pentru cancer în 2024, după ce a fost diagnosticat în timpul unei proceduri de tratare a unei prostate mărite. La acea vreme, Palatul Buckingham a declarat că nu va oferi actualizări cu privire la tratamentul monarhului și nu a oferit detalii despre cancer. Un oficial al palatului a declarat că Charles nu avea cancer de prostată.

