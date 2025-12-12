Protestul „reziștilor” împotriva justiției din România continuă în Bucuresti și în alte câteva orașe din țară

Protestele după materialul Recorder despre presupuse fapte de corupție din sistemul de justiție din România s-au extins și în alte orașe ale țării. În a treia zi de manifestații, brigada”reziștilor” din București, Timișoara, Cluj, Iași, Sibiu, Brașov și Craiova a ieșit în stradă.

Protestarii din bula progresistă s-au organizat în cele mai mari orașe din România:

București, Piața Victoriei, 18:30

Timișoara, Palatul Dicasterial, 19:00

Cluj, Curtea de Apel, 19:00

Iași, Piața Unirii, 20:00

Sibiu, Piața Huet, 18:30

Brașov, Tribunalul Brașov, 18:00

Craiova, Judecătoria Craiova, 18:00

Manifestanții scandează în Piața Victoriei „Jos Savonea”,”Predoiu, demisia”, „Jos Marinescu”, „Justiție, nu corupție”.

Protestele au fost organizate de aceleași organizații din bula progresistă, care l-au susținut pe Nicușor Dan de-a lungul parcursului său politic, înclusiv la cursa pentru prezidențiale.

Este vorba de ONG-urile Declic, Inițiativa România și Justiție Independentă.

Angi Șerban, activista cu probleme penale, este prezentă și în a treia zi de proteste în Piața Victoriei. Și-a anunțat din vreme urmăritorii de pe social-media cu privire la evenimentul împotriva justiției.

Organizația Declic a conceput chiar și o petiție în care solicită președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan modificarea legilor justiției, aici fiind, de altfel, punctul fierbinte al întregului scenariu.

Documentarul Recorder vorbește despre o „Justiție capturată”, numai că întreaga rețea de ONG-uri pusă în slujba Uniunii Salvați România (USR) apasă pedala de accelerație pentru a pune, de fapt, „mâna” pe Justiția din România.

