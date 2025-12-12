Prima pagină » Actualitate » Protestul „reziștilor” împotriva justiției din România continuă în Bucuresti și în alte câteva orașe din țară

Protestul „reziștilor” împotriva justiției din România continuă în Bucuresti și în alte câteva orașe din țară

12 dec. 2025, 20:21, Actualitate

Protestele după materialul Recorder despre presupuse fapte de corupție din sistemul de justiție din România s-au extins și în alte orașe ale țării. În a treia zi de manifestații, brigada”reziștilor” din București, Timișoara, Cluj, Iași, Sibiu, Brașov și Craiova a ieșit în stradă.

Protestarii din bula progresistă s-au organizat în cele mai mari orașe din România:

  • București, Piața Victoriei, 18:30
  • Timișoara, Palatul Dicasterial, 19:00
  • Cluj, Curtea de Apel, 19:00
  • Iași, Piața Unirii, 20:00
  • Sibiu, Piața Huet, 18:30
  • Brașov, Tribunalul Brașov, 18:00
  • Craiova, Judecătoria Craiova, 18:00

Manifestanții scandează în Piața Victoriei „Jos Savonea”,”Predoiu, demisia”, „Jos Marinescu”, „Justiție, nu corupție”.

Protestele au fost organizate de aceleași organizații din bula progresistă, care l-au susținut pe Nicușor Dan de-a lungul parcursului său politic, înclusiv la cursa pentru prezidențiale.

Este vorba de ONG-urile Declic, Inițiativa România și Justiție Independentă.

Angi Șerban, activista cu probleme penale, este prezentă și în a treia zi de proteste în Piața Victoriei. Și-a anunțat din vreme urmăritorii de pe social-media cu privire la evenimentul împotriva justiției.

Organizația Declic a conceput chiar și o petiție în care solicită președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan modificarea legilor justiției, aici fiind, de altfel, punctul fierbinte al întregului scenariu.

Documentarul Recorder vorbește despre o „Justiție capturată”, numai că întreaga rețea de ONG-uri pusă în slujba Uniunii Salvați România (USR) apasă pedala de accelerație pentru a pune, de fapt, „mâna” pe Justiția din România.

FOTO: Facebook/ Inițiativa România

Recomandarea video

Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
De unde a luat lepră femeia din Cluj, de fapt. Se transmite sau nu boala Hansen prin masaj? Ce trebuie să știe clienții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Click
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii tocmai acum realizează că Pământul are o coadă, care se întinde pe milioane de kilometri
SPORT Snoop Dog a devenit antrenorul onorific al echipei SUA pentru Jocurile Olimpice. Acesta va motiva sportivii americani la Jocurile de Iarnă din Italia
19:24
Snoop Dog a devenit antrenorul onorific al echipei SUA pentru Jocurile Olimpice. Acesta va motiva sportivii americani la Jocurile de Iarnă din Italia
REACȚIE George Simion intervine în scandalul din justiție: Nu ne sperie întoarcerea lui Kovesi. Documentarele nu rezolvă justiția, doar căderea PSD-USR poate
19:07
George Simion intervine în scandalul din justiție: Nu ne sperie întoarcerea lui Kovesi. Documentarele nu rezolvă justiția, doar căderea PSD-USR poate
SPORT Costel Gâlcă, despre transferul jucătorului dorit și de FCSB. „E interesant”
19:06
Costel Gâlcă, despre transferul jucătorului dorit și de FCSB. „E interesant”
FLASH NEWS Zeci de supermarketuri amendate de ANPC în prag de Sărbători. Produse expirate, mizerie și diferențe de gramaj
19:05
Zeci de supermarketuri amendate de ANPC în prag de Sărbători. Produse expirate, mizerie și diferențe de gramaj
SPORT Costel Gâlcă nu-l IARTĂ pe francezul Baroan! „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat”
19:03
Costel Gâlcă nu-l IARTĂ pe francezul Baroan! „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat”
SPORT Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. DIALOG incendiar. „Ești mare antrenor” / „Eu am făcut schimbările”
18:49
Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. DIALOG incendiar. „Ești mare antrenor” / „Eu am făcut schimbările”

Cele mai noi