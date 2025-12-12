Prima pagină » Știri externe » Șeful armatei SUA a fost exclus din negocierile de pace pentru Ucraina. Sursele spun că Dan Driscoll începuse să își depășească atribuțiile

12 dec. 2025, 20:43, Știri externe
Șeful armatei americane, Dan Driscoll, a fost exclus din discuțiile de pace pentru Ucraina de către Pete Hegseth, Secretarul de Război al SUA. Driscoll, considerat steaua în ascensiune a Pentagonului, a fost înlăturat din această postură după ce Hegseth a observat că și-a depășit atribuțiile, arată The Telegraph. Luna trecută, tot publicația The Telegraph anunța că Driscoll este principalul favorit pentru a-l înlocui pe Hegseth în cazul în care postul de șef al Pentagonului va deveni disponibil. Un fost oficial de rang înalt al Casei Albe l-a descris pe șeful armatei drept „calul de muncă” care este „exact” ceea ce caută domnul Trump.

Șeful Pentagonului se teme de competiție?

Pentagonul, sub conducerea lui Hegseth, s-a cufundat într-o stare de paranoia, haos și controverse, Driscoll a reușit să evite, în mare măsură, aceste denigrări. Prieten apropiat al lui JD Vance, popularitatea sa a crescut rapid în cadrul administrației Trump și începuse să devină din ce în ce mai favorizat de europeni datorită experienței sale, fapt ce l-a determinat să preia roluri importante în timpul negocierilor de pace pentru Ucraina.

În luna noiembrie, Driscoll a fost însărcinat să-i prezinte lui Volodimir Zelenski planul de pace în 28 de puncte despre care Donald Trump spera că va aduce pacea dintre Rusia și Ucraina. Cu această ocazie, Driscoll a devenit cel mai înalt membru al administrației Trump care a vizitat Ucraina, semn al statutului său în creștere. Cu toate acestea, întâlnirea a fost nereușită și, se pare, a devenit aprinsă, deoarece președintele ucrainean a refuzat planul, care se baza pe acceptarea Ucrainei de a ceda teritoriu Rusiei.

Ambasadorii europeni implicați în discuțiile de pace l-au descris pe Dan Driscoll ca fiind un oficial care face puține compromisuri pentru a ajuta partea ucraineană, iar stilul său de negociator i-a atras atenția lui Trump, care s-a mândrit cu personalitatea de negociator a acestuia.

Driscoll trebuia să se întoarcă în capitala Ucrainei pentru mai multe discuții în urmă cu două săptămâni, dar nu s-a mai întâmplat asta. Mai apoi, ucrainenii au fost anunțați că acesta se va deplasa la Paris pe 1 decembrie pentru a se întâlni cu Zelenski și Emmanuel Macron, dar nici acest lucru nu s-a mai întâmplat. Oficialii de la Casa Albă au precizat că șeful Pentagonului nu l-a exclus pe Driscoll din procesul de pace. Europenii și ucrainenii cred că absența lui Driscoll face parte dintr-o luptă mai amplă pentru controlul negocierilor de pace.

În SUA sunt mai multe grupuri de discuție pentru pace cu viziuni diferite

Dan Driscoll face parte din grupul de negociatori MAGA, condus de JD Vance, cel care a declanșat disputa dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump din Biroul Oval din luna februarie. Un al doilea grup este condus de Marco Rubio, consilierul pe probleme de securitate națională și secretar de stat al președintelui SUA. Acesta din urmă va participa sâmbătă, 13 decembrie, la o întâlnire de la Paris care reunește oficiali europeni, americani și ucraineni. Al treilea grup de negociatori este format din Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui și consilier informal. O sursă familiarizată cu discuțiile a spus că este „amuzant” că tonul negocierilor se schimbă adesea în funcție de grupul care conduce discuțiile de pace.

Daniel Driscoll, numit secretar în februarie, a fost coleg de clasă cu JD Vance

Daniel Patrick Driscoll a fost confirmat de Senatul american ca secretar al Armatei Statelor Unite pe 25 februarie 2025, după ce a fost nominalizat de Donald Trump la sfârșitul anului 2024. Este adesea supranumit ca „omul cu dronele” al lui Donald Trump deoarece se concentrează în mare parte pe tehnologiile emergente pe câmpul de luptă. Acesta este veteran, a luptat în războiul din Irak și, înainte de a ocupa această funcție, Driscoll a fost implicat în domeniul juridic, în afaceri și investiții, inclusiv rolul de consilier pentru JD Vance, cu care a fost și coleg de clasă.

