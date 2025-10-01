Cât costă tratamentul lui Valentin Ceaușescu, după ce boala i-a recidivat. Fiul soților Ceaușescu nu are bani pentru injecții

Boala lui Valentin Ceaușescu a recidivat, după aproximativ 15 ani de când a fost descoperită. Deoarece starea materială nu-I permite, fiul Elenei și al lui Nicolae Ceaușescu a cerut ajutor statului român.

Conform Mediafax, Valentin Ceaușescu a cerut ajutor Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale a Medicamentului, însă nu a primit un răspuns favorabil.

„Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai că o singură injecție costă puțin peste 7.500 de lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”, au afirmat unele surse medicale.

Valentin Ceaușescu ar fi fost internat la finalul anului trecut la spitalul de urgență al Serviciului Român de Informații, „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, iar medicii de acolo au descoperit că boala i-a recidivat.

Reprezentanții CNAS au refuzat să suporte tratamentul lui Valentin Ceaușescu, iar motivul a fost că o comisie multidisciplinară formată la nivelul unității sanitare a stabilit că acesta nu este decontat de sistemul de asigurări de sănătate, aspect care a fost trecut și în biletul de externare al pacientului.

„Ar trebui ca statul român să aibă indulgență față de suferința lui Valentin, ca, de altfel, față de suferința oricărei alte persoane și să-i asigure dreptul constituțional la sănătate. E inuman ce se întâmplă acum cu legislația din România, care nu asigură sprijin celor bolnavi”, a spus pentru sursa citată un apropiat al lui Valentin Ceaușescu.

Însă Valentin Ceaușescu ar putea fi tratat cu un medicament autorizat pe teritoriul Uniunii Europene de către Agenția Europeană a Medicamentului, doar că un singur flacon costă peste 7.500 de lei și ar fi nevoie de mai multe flacoane pentru a-i salva viața.

Valentin Ceaușescu a cerut ajutor și la Cancelaria Premierului, dar fără succes. Iar asta pentru că autoritățile medicale din România au spus că tratamentul solicitat nu poate fi compensat și se află doar în faza de studii clinic, astfel că nu ar fi sigur pentru pacienți, la ora actuală.

El s-a adresat și instanței, care a decis, provizoriu, până la primul termen de judecată, că ar trebui să primească tratamentul gratuit.

„Art. 34 din Constituţia României prevede că (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat și potrivit art. 22 din Constituţie, (2) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate, (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă”, se arată în motivarea hotărârii, după cum notează sursa citată.

